Da Assica un nuovo portale e una nuova digital strategy

Comunicazione, rete e sostenibilità sono le 3 leve su cui punta Assica (Associazione industriali delle carni e dei salumi) per informare il consumatore. Sotto la guida del neopresidente Ruggero Lenti, l'associazione ha da poco lanciato il progetto “Trust Your Taste, Choose European Quality" sostenuto dall’Unione Europea, che vede nel web lo strumento più importante. Del resto con una popolazione che trascorre 6 ore al giorno su internet e quasi 2 ore sui social questi sono a tutti gli effetti i canali privilegiati per informare gli Italiani, anche sui temi legati all’alimentazione.

Il portale è strutturato come un blog in continuo aggiornamento, con una sezione specificamente dedicata ai consumatori ed una agli operatori della filiera. Per i cittadini, particolarmente utili sono i piccoli trucchi e consigli (tips & tricks) così come la rubrica “conosci ciò che mangi”, dedicata a sfatare molti dei luoghi comuni e dei pregiudizi che circondano i salumi e la carne suina più in generale. “Del maiale non si butta via niente” è invece lo spazio espressamente dedicato a valorizzare e far conoscere i tagli anche meno noti o pregiati, dando valore alle ricette della tradizione e educando i consumatori ad una cucina più etica, sostenibile e al contrasto degli sprechi alimentari. “Lo sapevi che” contribuisce a far chiarezza e a dare una visione più completa e corretta sul settore.

Con YouTube, Facebook e Instagram, il progetto presidia i primi 3 social network per popolarità e diffusione in Italia (rispettivamente usati dall’85,3%, dall’80,4% e dal 67% degli internauti dai 16 ai 64 anni). "I social verranno utilizzati in maniera integrata con il sito, per garantire la completezza e la tempestività dell’informazione, oltre che per stimolare la curiosità e l’interesse dei foodlovers con ricette, consigli e contenuti dedicati alla community", spiega una nota stampa.