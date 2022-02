UniCredit "presta" minibond a Perrella Distribuzione

UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 1,6 milioni di Euro emesso da Perrella Distribuzione Srl, azienda salernitana attiva nel servizio nella fornitura di prodotti alimentari per tutti i settori della ristorazione. Il minibond, a tasso variabile e di durata pari a 6 anni, è finalizzato a sostenere gli investimenti previsti nel business plan che delinea il piano di sviluppo aziendale in ottica sostenibile per il quinquennio 2022-2026, finalizzato all’acquisizione di nuove quote di mercato sul territorio regionale e nazionale.

In particolare, l’azienda prevede forti investimenti su Napoli che, grazie all’apertura del nuovo deposito, prevista per aprile 2022, dotato di circa 1.400 m2 di celle frigorifere, faranno del capoluogo partenopeo il principale centro distributivo dell’azienda per l’intero territorio nazionale, grazie anche ad importanti investimenti produttivi e innovativi per la transizione in ottica 4.0. Il piano prevede inoltre l’assunzione di circa 30 risorse in Campania per lo sviluppo del business. L'emissione del prestito obbligazionario prevede altresì una premialità per l’azienda nella forma di una riduzione del tasso cedolare al raggiungimento dei predefiniti target annuali sulla performance di sostenibilità, la cui consuntivazione sarà certificata da un soggetto terzo e indipendente, in questo caso rappresentato dall’agenzia di Rating Esg EcoVadis.

L’operazione rientra infatti nel "Bond Food Mezzogiorno", il primo programma di emissione di minibond lanciato dall'istituto di credito per finanziare i piani di sviluppo di medio-lungo termine legati alla crescita sostenibile delle imprese del Mezzogiorno appartenenti al settore agroalimentare. Nata nel 1982 a San Valentino Torio (Sa) come ditta individuale per la distribuzione di bevande, Perrella Distribuzione conosce nel corso degli anni un importante percorso di crescita che l’ha portata a diventare tra le aziende leader in Campania per la distribuzione nel canale Horeca, ampliando altresì la gamma di referenze offerte con l’inserimento di prodotti food e non food. Nel 2018 l’azienda ha iniziato ad investire anche fuori la Campania e nel 2021 il fatturato ha superato i 20 milioni. Ad oggi l’azienda è presente come Gruppo con siti distributivi a Roma, Ancona, Pescara e Isernia, oltre che a San Valentino Torio (SA), Agropoli (SA) e Napoli, conta oltre 100 tra dipendenti e addetti alle vendite.