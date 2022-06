Approvati i 500 milioni per l'autotrasporto in crisi

MI PARE CHE QUESTA SIA PER MOBILITA'

Fumata bianca nell'incontro al ministreo delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per la vertenza sull'autotrasporto. Si sblocca la questione dei 500 milioni di Euro destinati ai ristori per il settore in crisi. Oggi, infatti, durante l’incontro al Mims, i funzionari ministeriali hanno annunciato che è stata raggiunta un’intesa tra il ministero stesso, l’Agenzia delle Dogane, quella delle Entrate e, soprattutto, gli uffici competenti dell’Unione Europea. Tutti hanno detto sì all’erogazione dei 500 milioni di Euro stanziati dal Governo per affrontare l’impennata dei costi del gasolio.

Il decreto è già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: prima di comunicare il codice per ottenere il credito d’imposta sul modello F24 l’Esecutivo, però, ha voluto ottenere in via preventiva l’approvazione dell’Unione Europea. Entro oggi stesso il Governo invierà a Bruxelles la documentazione utile per chiudere la procedura: in seguito a questo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà il codice per l'F24.

Sempre nel contesto delle scadenze fiscali, il Mims ha confermato che l’importo per la deduzione forfettaria delle spese non documentate ammonta a 55 Euro al giorno per viaggi fuori dal Comune: per usare l'agevolazione bisogna attendere la relativa circolare dell’Agenzia delle Entrate. Il ministero ha inoltre garantito sulla capienza delle risorse destinate e sui tempi di erogazione delle stesse entro la prossima scadenza fiscale.

