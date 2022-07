Slow Food/2. Inizia la nuova era: diventa fondazione

GIA' PUBBLICATA. L

"Un momento storico". Così Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e di Terra Madre, la rete mondiale delle comunità del cibo, ha definito la nuova era della sua creatura. L'associazione della "chiocciolina" fondata 36 anni fa a Bra, in provincia di Cuneo, da oggi infatti diventa Fondazione di partecipazione. Un cambio di entità legale che porta a un nuovo consiglio di amministrazione che sarà votato proprio oggi pomeriggio all'8° congresso internazionale a Pollenzo, nella sede dell'Università di Scienze Gastronomiche.

Alla presidenza è stato designato Edward Mukiibi, vicepresidente di Slow Food, agronomo ed educatore che vive e lavora in Uganda. Lascia, dunque, lo storico presidente "Carlin" Petrini (Slow Food, Petrini lascia dopo oltre 30 anni) che continuerà, comunque, a far parte del board.

"Dobbiamo implementare il nostro attivismo in ogni angolo del mondo -ha sottolineato Petrini nel suo discorso di addio, salutato dalla platea dei delegati con una standing ovation-. Dobbiamo continuare a coltivare i nostri elementi distintivi, l'intelligenza affettiva e l'austera anarchia. Se la politica internazionale non ha la capacità di impegnarsi di fronte alla crisi planetaria lo deve fare l'umanità".

Mukiibi farà parte della nuova squadra insieme a:

Marta Messa , direttore dell'ufficio di Slow Food a Bruxelles;

, direttore dell'ufficio di Slow Food a Bruxelles; Richard McCharty (Usa);

(Usa); Dali Nolasco Cruz (Messico);

(Messico); Jorrit Kiewik (Paesi Bassi);

(Paesi Bassi); Megmi Watanabe (Giappone);

(Giappone); Francesco Sottile;

Nina Wolff (Germania).

Il gruppo sarà prettamente giovane perché, spiega Petrini, "è necessario un cambio generazionale. Per questo ho lasciato la presidenza: per un fondatore, il valore non è solo la realizzazione di un’idea, ma anche la garanzia che l’idea continui". La Fondazione Slow Food sarà guidata da "un giovane africano, una persona straordinaria -sottolinea Petrini- che ha saputo realizzare nel suo continente 10 mila orti. Dobbiamo essere fino in fondo un movimento internazionale, non eurocentrico, non occidentale-centrico. Sono convinto che il gruppo dirigente abbia la capacità di affrontare tutte le sfide".

Petrini, come riporta un articolo di Repubblica, parla di sconquasso, di emergenza climatica, del sistema alimentare "principale responsabile di questo disastro. Non si può rimanere indifferenti -dice-. È necessario un cambio di paradigma rispetto alla biodiversità, alla giustizia sociale e al cambiamento climatico. È colpa anche dei politici che più o meno ogni anno si riuniscono, sentono dagli esperti qual è lo stato della situazione e quali sono le possibili soluzioni, ma queste riunioni producono solo flebili decisioni che puntualmente non vengono mantenute".