Ichnusa Ambrata Limpida conquista i romani

Una lunga fila fuori dai locali in un giorno infrasettimanale in centro a Roma? No, non è la classica gita turistica, ma la curiosità dei romani che, grazie al passa parola, si sono dati appuntamento per assaggiare una birra di cui tutti parlano ma solo in pochi hanno ancora avuto l’opportunità di provare: Ichnusa Ambra Limpida.



Un gesto che conferma l’amore dei romani per la birra (con un consumo pro-capite di circa 35 litri all’anno e centinaia di locali in cui questa bevanda è di casa) e per Ichnusa in particolare: oggi è relativamente facile trovare anche “in continente” bottiglie con l’inconfondibile logo dei Quattro Mori, ma in passato, quando il modo più facile per bere un'Ichnusa era andare in Sardegna, Roma era l’eccezione. Grazie alla vicinanza con il porto di Civitavecchia, bottiglie di Ichnusa si potevano trovare anche in alcuni negozi e punti di consumo della Capitale e del litorale laziale.

Un percorso molto simile a quanto sta accadendo con Ichnusa Ambra Limpida: dopo una distribuzione in anteprima a dicembre nei primi locali della Sardegna, in questi giorni, i primi fusti stanno arrivando anche in altre regioni. Quanto basta per aver acceso la curiosità degli appassionati di birra romani, che si sono messi in fila per aggiudicarsi un assaggio del lotto numero 1 assieme alle persone del birrificio Ichnusa, presenti per l’occasione a Roma per raccontare agli appassionati di birra romani la storia e il gusto della nuova birra.

“Ichnusa Ambra Limpida è il risultato del lavoro di tutte le persone del Birrificio di Assemini che da oltre un anno si sono dedicate a questa nuova birra”, racconta il direttore del birrificio Matteo Borocci. “Le prime reazioni sono state estremamente positive, e ne siamo orgogliosi, ma è un viaggio appena iniziato e ci auguriamo che quest’estate venga apprezzata sempre di più”.

A Roma sono arrivati i primi fusti, assieme ad alcune "solo per il canale Horeca", puntualizza Leo Gasparri, direttore marketing di Ichnusa, a colloquio con EFA News. "La scelta di fare questa cosa nel periodo invernale - aggiunge - non è assolutamente per destagionalizzare la birra ma perché dopo un anno di lavoro avevamo questa birra per farla assaggiare e abbiamo voluto iniziare fin da subito anche se per ora i quantitative sono così ridotti".

"La prossima tappa è portare Ichnusa Ambrata Limpida nella grande distribuzione - prosegue Gasparri -. Ad ora è disponibile solo nell’Horeca, l’idea è quella di essere a pieno regime con l’accessibilità entro la fine di marzo".

Ichnusa Ambra Limpida è una birra lager, filtrata, con un grado alcolico del 5%. Ha un colore dorato con brillanti sfumature ambrate. Questa birra unisce un gusto ricco con note aromatiche erbacee a una bevuta piacevole e rinfrescante, che la rende adatta ad ogni occasione di consumo. Merito di un tocco di riso coltivato in Sardegna, nella provincia di Oristano, che il birrificio di Assemini ha aggiunto alla selezione di cereali e luppoli donando equilibrio e leggerezza alle note aromatiche, oltre a rimarcare il forte legame di Ichnusa con il territorio Sardo.