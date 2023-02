San Pellegrino Young Chef Academy: selezionati i 15 finalisti

La Gran Finale della S. Pellegrino Young Chef Academy Competition 2022-2023 si terrà a Milano mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre 2023. L'evento premia e valorizza i migliori giovani chef a livello mondiale e rende omaggio ai talenti che possono guidare l'evoluzione del settore gastronomico. Tra settembre 2022 e gennaio 2023, 165 giovani chef provenienti da tutto il mondo hanno preso parte alle Finali Regionali. Le giurie locali, composte da rinomati chef, hanno valutato i concorsi di cucina in quindici diverse regioni. Per la prima volta, gli eventi regionali hanno ospitato il Brain Food Forum a cura di Fine Dining Lovers, con l'obiettivo di fornire idee e riflessioni stimolanti intorno al mondo della gastronomia.

Oltre 50 famosi chef, protagonisti della comunità gastronomica internazionale, hanno tenuto dibattiti stimolanti in cui hanno esplorato i temi più importanti del settore. Durante ogni finale regionale sono stati selezionati quattro giovani talenti per accedere alla Gran Finale e competere per i premi internazionali. Il vincitore del S.Pellegrino Young Chef Academy Award sarà annunciato nel corso della Gran Finale. I tre premi speciali saranno annunciati nei mesi precedenti la Gran Finale, a partire dalla fine di giugno: si tratta del S.Pellegrino Award for Social Responsibility, il cui vincitore sarà scelto dalla Sustainable Restaurant Association, dell'Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy, assegnato dai mentori che affiancheranno gli young chef, e il Fine Dining Lovers Food for Thought Award, votato dalla community online di Fine Dining Lovers.

"Abbiamo lanciato la S.Pellegrino Young Chef Competition nel 2015 per coltivare il futuro della gastronomia, scoprendo giovani talenti provenienti da tutto il mondo - ha dichiarato Stefano Bolognese, direttore di Sanpellegrino International Business Unit -. Il numero di candidati per questa 5a edizione, oltre 4.000 provenienti da tutto il mondo, ha confermato il valore del progetto. La Competition è inoltre un percorso verso la S.Pellegrino Young Chef Academy, una forte commmunity globale - oltre 2.000 chef di talento – nato con l'obiettivo di coinvolgere gli chef attraverso una serie di attività progettate per ispirare, collegarsi e connettersi. La Gran Finale, che si terrà a ottobre, è un passaggio finale e un momento chiave del nostro processo di scoperta. Sanpellegrino augura buona fortuna a tutti i finalisti".

Chi partecipa alla finale internazionale avrà l'opportunità di cucinare di nuovo i propri signature dish, che verranno presentati a una giuria composta da sette chef di fama internazionale. I giurati valuteranno i finalisti sulla base di tre elementi chiave: competenze tecniche, creatività e visione personale; ogni candidato sarà inoltre giudicato in relazione alla sua capacità di creare cambiamenti positivi nella società attraverso il cibo.