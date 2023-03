Accordo green tra Barry Callebaut e Nesltè

Barry Callebaut e Nestlé collaborano a un progetto agroforestale su larga scala in Costa d'Avorio. L'accordo a lungo termine prevede la piantumazione di 11.500 ettari di agroforestazione. Come mette in risalto un comunicato dell'azienda dolciaria svizzera nata nel 1996 dalla fusione tra il produttore di cioccolato belga Callebaut e la francese Cacao Barry, l'accordo, di fatto, "rappresenta un'importante pietra miliare nel nostro percorso comune per il clima, a sostegno dei nostri sforzi per aumentare la scala dell'agroforestazione nelle comunità produttrici di cacao".

L'agroforestazione, se è una pietra miliare sia della strategia Forever Chocolate di Barry Callebaut rappresenta un punto fondamentale anche per l'ambizione contenuta nel programma Net Zero di Nestlé e del Nestlé Cocoa Plan e, anche, per gli sforzi congiunti per proteggere la biodiversità e sostenere i mezzi di sussistenza dei coltivatori di cacao. "L'approccio agroforestale -prosegue la nota dell'azienda svizzera- consente di eliminare il carbonio all'interno della nostra catena di approvvigionamento e di quella dei nostri clienti".

L'accordo prevede la realizzazione di 11.500 ettari di agroforestazione, compresi i pagamenti per i servizi ecosistemici (PES) a più di 6.000 agricoltori in Costa d'Avorio. Attraverso i pagamenti per i servizi ecosistemici, gli agricoltori vengono pagati per la sopravvivenza degli alberi piantati come ricompensa per la rimozione del carbonio. La partnership congiunta che sostiene le ambizioni delle due aziende in materia di cacao "climate-smart", con l'obiettivo di eliminare fino a 1,3 milioni di tonnellate di CO 2 in 25 anni.

"Nell'ambito della roadmap Net Zero di Nestlé ci impegniamo a ridurre l'impatto climatico della nostra azienda fino alle fattorie da cui ci riforniamo -spiega Darrell High, Cocoa manager di Nestlé-. Un partner fidato come Barry Callebaut è essenziale per raggiungere il successo. Oltre 21.000 campi da calcio sono coperti dal nostro progetto agroforestale congiunto a sostegno degli agricoltori che fanno parte del Nestlé Cocoa Plan".

L'agroforestazione, sottolineano le due società, aiuta i coltivatori a sviluppare piantagioni di cacao più resistenti alla siccità e alle malattie, con una migliore qualità del suolo, con rese migliori e più elevate e con fonti di reddito aggiuntive: il cacao coltivato sotto alberi da ombra è anche legato a una maggiore biodiversità, all'eliminazione del carbonio e alla ritenzione dei nutrienti nel suolo.

"Nell'ambito del nostro piano Forever Chocolate, investiamo in attività di rimozione del carbonio insieme ai nostri agricoltori e clienti - aggiunge Tilmann Silber, responsabile del programma globale per le foreste e il carbonio di Barry Callebaut-. Questa partnership pionieristica con Nestlé dimostra che l'agroforestazione può avere un impatto positivo significativo dove conta di più: nella catena del valore condivisa. La collaborazione ci consente di sostenere la piantumazione di alberi nelle piantagioni di cacao, ripristinando gli ecosistemi, eliminando il carbonio dall'atmosfera, diversificando il reddito degli agricoltori e aumentando, in ultima analisi, la resilienza climatica delle aziende agricole".

L'approccio agroforestale intensificato della società elvetica, lanciato nel 2022 in Ghana e Costa d'Avorio, pone l'accento sul successo a lungo termine attraverso la formazione, il monitoraggio esteso e i pagamenti per i servizi ecosistemici.. Oltre al denaro aggiuntivo derivante dal Pes, gli alberi da frutto piantati tra il cacao consentono agli agricoltori di diversificare ulteriormente il loro reddito.