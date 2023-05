"Green for Love": Findus diventa sempre più sostenibile

Piantumato un bosco nettarifero presso lo storico stabilimento di Cisterna di Latina. Il progetto di sensibilizzazione ambientale anche nelle scuole

Una storia gloriosa che sta per compiere 60 anni. Si era il 1964, nel cuore del boom economico italiano e il mercato dei surgelati era agli albori. si scelse di aprire uno stabilimento a Cisterna di Latina, in quella che, già allora, era la superficie agricola più estesa d'Italia. Nasceva così un chiaro esempio di filiera produttiva "corta": i pomodori, le zucchine, le biete, oggi come allora, vengono coltivati a due passi dal luogo dove vengono poi surgelati e inscatolati.

Oggi Findus è il primo attore di marca nel mercato dei vegetali surgelati, consumati da 11,1 milioni di famiglie, con una quota a valore del 22% (Unify, Totale Italia, Year Ending 2022). È il menzionato stabilimento di Cisterna di Latina, il cuore pulsante della produzione: è qui che vengono lavorate 20mila tonnellate di vegetali e si producono l’83% dei volumi dell’azienda.

Alla soglia del suo sessantennale, Findus è sempre più "sostenibile" e lancia il manifesto "Green for Love", che riassume l'impegno dell'azienda per una una filiera di vegetali sempre meno impattante sull'ambiente. Il programma si articola su tre pilastri: "Per la terra, Per l’ambiente, Per te". Oggi il 90% dei volumi totali di vegetali sono certificati secondo lo standard di sostenibilità Fsa Sai Platform, una delle principali iniziative a livello globale per la sostenibilità agricola.

"Puntiamo a raggiungere il 100% entro il 2025", spiega a EFA News, Andrea Passamonti, Marketing Manager Veg&Meals Findus. "Produciamo 20.000 tonnellate di vegetali come produzione annua ma la nostra attenzione è soprattutto alla sostenibilità", aggiunge il manager che accenna anche all'inaugurazione, avvenuta oggi, un bosco nettarifero di 100 alberi in grado di assorbire circa 4 tonnellate di Co2 l’anno, l’habitat ideale per 5 milioni di insetti impollinatori nei prossimi 20 anni. Il bosco sarà dotato di 5 alveari di nuovissima tecnologia, in grado di studiare, monitorare e tutelare fino a 300 mila api, contribuendo a ridurre del 30% la moria della colonia.

Findus ha attraversato un boom di vendite durante la pandemia, mentre nell'ultimo anno, con l'inflazione delle materie prime c'è stato "anche un leggero calo dei volumi. Tutte quante queste azioni che stiamo portando avanti in termini di sostenibilità sono anche volte a rafforzare la percezione della qualità del prodotto finito, proprio per per continuare a crescere riprendere questo questo trend positivo che abbiamo avuto negli ultimi anni soprattutto sui vegetali dal 2018 in poi. Fino allo scorso anno abbiamo avuto ottime performance sia in termini di volumi in termini di quantità".

Passamonti accenna in conclusione al "terzo pilastro" del manifesto "Green for Love", quello educativo: "Nel 2017, abbiamo fatto partire un programma che ha visto più di 200mila studenti nel corso degli anni partecipare e contribuire anche con disegni, con progetti e altre attività che non prevedono soltanto un premio finale ma cercano ogni volta di raccontare una storia. Quindi Green for Love, che nasce nella nostra fabbrica, anche nella seconda parte dell'anno, sarà portato sui nostri scaffali sia come logo sia come attività che serve proprio a raccontare il lavoro che c'è dietro".