Findus /2. Biodiversità: ecco gli strumenti virtuosi

Ad aiutare Findus nel suo cammino verso la sostenibilità, ci sono le api, i pannelli solari e le nuove tecniche di irrigazione. Nel giorno della presentazione del manifesto "Green for Love", EFA News si è recata presso gli stabilimenti di Cisterna di Latina per conoscere da vicino i protagonisti di questo percorso.

"Gli standard internazionali di sostenibilità di Findus sono stati verificati da un ente terzo e il 48% delle nostre aziende ha raggiunto un livello 'silver' ma la nostra ambizione è che al 100% si raggiunga il traguardo del 'gold'", spiega Andrea Cosio, coordinatore agronomico dell'azienda, mostrando a EFA News i campi coltivati a zucchine, pomodori e altri ortaggi a due passi dagli impianti produttivi.

"Noi vogliamo trasmettere ai consumatori il modo in cui produciamo le nostre colture, un metodo basato su pilastri antichissimi ma, allo stesso tempo in continua evoluzione con tecniche sempre più all'avanguardia, che sono alla base della produzione di vegetali", aggiunge il coordinatore agronomico.

Cosio accenna poi alla "sostenibilità economica", che significa corrispondere "il corretto reddito anche alle generazioni future", per garantire il quale "è necessario appunto adottare delle tecniche che siano il più efficiente possibile, a livello quantitativo ma soprattutto qualitativo per raggiungere elevati standard che poi si dimostrano con ciò che noi produciamo con il marchio Findus".

Anche per rispondere ai notevolissimi rincari delle materie prime, si è resa necessaria una "accelerazione in progetti di risparmio energetico e di riciclabilità", spiega a EFA News Marcello Del Verme, Supply Chain & Operation Manager dello stabilimento Findus di Cisterna di Latina. "Nel prossimo mese di giugno, ci accingiamo a lanciare il nostro grande progetto dei pannelli solari che, dal punto di vista ambientale, elimineranno 2000 tonnellate di Co2 all'anno".

C'è poi l'obiettivo della biodiversità, che Findus sta perseguendo con la creazione di oasi fiorite all’interno delle aziende agricole che producono vegetali per l'azienda, iniziata lo scorso anno, e la nascita di un bosco nettarifero adiacente al giardino di Ninfa. L’azienda, infatti, nel 2023 ha messo a dimora un mix di cinque specie nettarifere (dal trifoglio fino all’erba medica) con lo scopo di favorire la proliferazione e la salvaguardia degli insetti impollinatori.

"Siamo orgogliosi di lavorare insieme a Findus per la realizzazione di questo ambizioso progetto a tutela della biodiversità tramite la tecnologia. –dichiara in una nota Nicky Silvestri, Head of Business Development di 3Bee -. La creazione di un bosco nettarifero in grado di assorbire 4 tonnellate di CO2, che diventerà la casa di 5 milioni di insetti impollinatori nei prossimi 20 anni, rappresenta un passo concreto e significativo verso un futuro più sostenibile per il nostro pianeta. Grazie a questa iniziativa andremo a generare un impatto positivo per l'ambiente grazie alla tecnologia e siamo felici di poterlo fare insieme a un player leader in ambito food come Findus, che condivide i nostri valori e si impegna attivamente nella salvaguardia del nostro ecosistema".

Per non sprecare le risorse idriche, infine, Findus ha installato delle stazioni meteo, che hanno l’obiettivo di limitare gli sprechi, valutare quando e quali operazioni colturali possono essere effettuate in base ai dati climatici. Quest’anno Findus, partendo dall’Agropontino, ne ha installate due a copertura di tutti i campi dell’area con l’aggiunta di sonde per il monitoraggio dello stato idrico del suolo, con l’obiettivo di installarne altre per le intere aree del Fucino e del Foggiano.

Una delle tecniche dell’agricoltura sostenibile su cui Findus è impegnata è l’irrigazione a goccia, che consente di dare acqua alle coltivazioni in modo controllato e regolare, evitando sprechi di risorse non solo idriche, ma anche energetiche. Oggi Findus utilizza il sistema di irrigazione a goccia su tutte le colture di pomodoro (100%), zucche (80%), zucchine (100%) e patate (70%) con un beneficio idrico in un solo ciclo culturale anche del 7%. Grazie all’utilizzo di questo sistema di irrigazione, nei campi Findus si è potuto risparmiare in pochi anni fino al 30% di risorse idriche ed energetiche, rispetto al classico sistema di irrigazione ad alta pressione.