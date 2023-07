Alluvione: Intesa Sanpaolo in soccorso delle imprese

Sospese le rate dei finanziamenti in corso per 24 mesi, restituzione degli interessi sui mutui delle case danneggiate dall’alluvione e prestiti fino al 100% dei costi di ristrutturazione. Queste le misure per supportare le famiglie e le imprese colpite dalle inondazioni, messe in campo dalla Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo e annunciate nel corso del Food Summit Emilia Romagna. Ha fatto tappa nei giorni scorsi a Bologna l’evento itinerante dedicato alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, organizzato da Gruppo Food, azienda B2B media specializzata nel settore alimentare.

Gli effetti dell’alluvione in Emilia Romagna, insieme a quelli dell’inflazione, si fanno sentire sui costi di produzione e quindi sul prezzo finale dei prodotti Igp e Dop locali, mentre i volumi venduti diminuiscono. Solo il Parmigiano Reggiano registra consumi in crescita, nonostante gli aumenti di prezzo. Infatti, vola negli acquisti con un +15,7% nei primi 4 mesi del 2023. Un andamento in controtendenza rispetto al resto dell’agroalimentare, che vede valori in salita, ma quantità in calo.In Emilia-Romagna si contano 75 prodotti Dop e Igp: è la quinta regione italiana per numero di produzioni. Il settore nel suo complesso ha generato un impatto economico pari a 3,6 miliardi di euro nel 2021 (+10,9% sul 2020) che ne fanno la seconda regione in Italia per valore delle filiere Dop, Igp e la prima per il settore del cibo. Le denominazioni che partecipano maggiormente al valore economico in regione sono il Parmigiano Reggiano Dop, il Prosciutto di Parma Dop, l’Aceto balsamico di Modena Igp, la Mortadella Bologna Igp, il Grana Padano Dop e la Piadina romagnola Igp.

Sono 11mila le aziende medio piccole impattate dall’alluvione, di queste, 5mila fanno parte della filiera agroalimentare per un valore di ricostruzione che sfiora il miliardo e mezzo. “L’intervento di Intesa Sanpaolo si è concentrato su due fronti: sostegno alle famiglie e continuità per le imprese”, spiega Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo. “Sul primo fronte abbiamo sospeso le rate di pagamento dei finanziamenti per 24 mesi e restituito le quote di interessi sui mutui delle case danneggiate dall’acqua. Siamo stati anche promotori di una raccolta fondi in cui la banca ha contribuito con cinque milioni di euro. Per le imprese – aggiunge - abbiamo agito con interventi di urgenza, come la bonifica dei terreni, la sarchiatura dei campi e la ricostruzione dei magazzini. Ma abbiamo adottato anche soluzioni a medio e lungo termine per far ripartire le imprese, sospendendo le rate dei pagamenti per 24 mesi e finanziando fino al 100% i costi di ricostruzione con 36 mesi di preammortamento”.

Queste iniziative straordinarie, legate all’alluvione, si inseriscono all’interno del più ampio progetto della divisione Agribusiness Intesa Sanpaolo dedicato alle filiere. “Una delle soluzioni più valide è lavorare con la filiera di fornitura – spiega Cattozzi - ossia un contratto trilaterale tra un grande capofiliera, la banca e tutti i piccoli fornitori. In questo modo si agevola l’accesso al credito delle piccole aziende riconosciute parte di una catena di valore, a si offrono condizioni più favorevoli che singolarmente non avrebbero sui mercati finanziari. In sostanza l’Istituto di credito guarda alla capacità creditizia non del piccolo operatore bensì a quella capofiliera. A oggi sono attive 168 filiere nel settore agroalimentare italiano, con 6mila e 500 piccole aziende, 22 miliardi di fatturato e circa 22mila dipendenti”.

Complessivamente il comparto dell’agribusiness della regione si mostra forte: dalla ricerca presentata da Intesa Sanpaolo emerge che l’esportazione agroalimentare dell’Emilia Romagna è più che raddoppiata dal 2008 al 2022, passando da circa 4 miliardi di euro a oltre 9,2. “Nei primi tre mesi del 2023 l’export ha sfiorato i 2,5 miliardi, con una crescita del 15,6% rispetto ai primi tre mesi del 2022, superiore alla media italiana che ha registrato un +12,6%”, spiega Stefania Trenti, Head of Industry research, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. “L’alluvione – sottolinea - ha colpito soprattutto la produzione di frutta. Infatti nelle province di Ferrara, Forlì/Cesena e Ravenna si concentra la maggior parte della produzione nazionale di alcune produzioni ortofrutticole, come nettarina/pescanoce 30%, susina 24%, albicocca 21%; kiwi 14%, kaki 27%”.