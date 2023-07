Heineken celebra il 150 anni con una polo in edizione limitata

Heineken e il brand di moda Msgm, stringono una partnership per celebrare i 150 anni di storia dell’iconico marchio di birra, dando vita ad una capsule collection di 150 pezzi in edizione limitata e numerata. Heineken tra i marchi di birra più riconosciuti al mondo ma anche quello più spesso scritto in modo sbagliato, quest’anno festeggerà il suo 150º compleanno con l’irriverenza che lo contraddistingue da sempre: una celebrazione non convenzionale di tutti i modi sbagliati con cui nel mondo viene scritto il suo nome. Lo scopo? Dimostrare che i bei momenti e la creazione di legami veri davanti a una birra sono ciò che conta di più. Per quest’occasione speciale, infatti, il brand ha deciso di continuare a giocare su questo concetto portando in vita la campagna “in un modo o in un altro” con irriverenza e creatività, stringendo una collaborazione esclusiva con uno dei fashion brand più rilevanti del momento. MSGM, abbracciando il modo in cui Heineken è conosciuta in Italia e utilizzando il proprio stile e la propria visione creativa, ha creato un fashion item che celebra Heineken…in un modo o in un altro.

"Con grande entusiasmo, annunciamo oggi una nuova partnership con il più innovativo e affermato brand di moda del panorama nazionale e internazionale, Msgm, per celebrare i 150 anni di storia del nostro iconico marchio – dichiara Jan Bosselears Marketing Director Heineken Italia –. I giovani italiani, in particolare la Generazione Z, dimostrano una passione contagiosa per l'abbigliamento, lo stile e le ultime tendenze, trasformando la moda in una forma di espressione artistica autentica e priva di pregiudizi che celebra l’essere se stessi sempre oltre ogni barriera. Per questo abbiamo deciso di creare insieme una maglietta unisex da collezione e in edizione limitata, per festeggiare questo nostro importante traguardo e celebrare i nostri consumatori dando un messaggio forte di inclusività”. L'Italia è, infatti, un paese che fa della moda uno dei propri vanti e continua a confermarsi come una fucina di talenti e appassionati. Con 3,71 milioni di giovani interessati al mondo del fashion (Gwi 18-34 ITA 2022), i Gen Zers italiani dimostrano una passione contagiosa per l'abbigliamento, lo stile e le ultime tendenze, trasformando la moda da semplice interesse in una vera e propria forma di espressione artistica.

Grazie a questa partnership, Heineken e Msgm danno vita ad un oggetto da collezione che vede l’unione di due mondi: quello della birra sinonimo della convivialità e portatore di bei momenti e quello della moda, linguaggio d’elezione per esprimere sé stessi. Con questa capsule collection, il brand di birra più internazionale del mondo vuole celebrare in modo concreto il suo claim “in un modo o in un altro” grazie alla creazione di una polo che possa essere indossata indistintamente da tutti i suoi consumatori e che quindi trasmetta un messaggio di inclusività, celebrazione di un modo privo di barriere e pregiudizi, di cui da sempre il marchio si fa portavoce.

“Siamo davvero orgogliosi di aver messo a disposizione di una celebrazione così importante la nostra creatività e il nostro saper fare tipico del made in Italy – dichiara Massimo Giorgetti direttore creativo Msgm –. La polo creata e realizzata per i 150 anni di Heineken riflette il nostro Dna: visione contemporanea, positività e leggerezza.” L’edizione limitata, prodotta in soli 150 pezzi, è inoltre stata rappresentata in una campagna ideata dall’agenzia creativa Publicis Italy/LePub e scattata dal celebre fotografo di moda Brett Lloyd che, grazie a sei scatti esclusivi ed un hero video, ha catturato con il suo stile unico e inconfondibile la collaborazione. Un numero limitato di fashion item MSGMxHeineken sarà reso disponibile ai consumatori con un drop sui canali social del brand Heineken a partire dal 17 luglio 2023.