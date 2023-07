Nestlé: vendite a nel primo semestre a 46,3 miliardi CHF (+1,6%)

Nestlé ha comunicato il proprio bilancio di metà anno a livello globale. La crescita organica della multinazionale è stata riscontrata in tutte le aree geografiche e le categorie raggiungendo l'8,7%, (con un pricing del 9,5% e una crescita interna reale del -0,8%).

Le vendite totali sono aumentate dell'1,6% a 46,3 miliardi di franchi svizzeri (nel primo semestre 2022, si erano fermate a 45,6 miliardi). I cambi hanno ridotto le vendite del 6,7%. Le acquisizioni nette hanno avuto un impatto negativo dello 0,4%.

L'utile operativo è aumentato del 2,9% a CHF 7,9 miliardi. Il margine operativo ha raggiunto il 17,1%, con un aumento di 20 punti base (30 punti base a valuta costante).



Il margine lordo è diminuito di 40 punti base al 45,6%, a seguito della significativa inflazione dei costi delle materie prime e degli imballaggi, nonché degli stipendi e dei salari. Il prezzo, l'efficienza dei costi e l'ottimizzazione del portafoglio hanno contribuito a compensare in parte l'impatto dell'inflazione dei costi. Rispetto alla seconda metà del 2022, il margine lordo è migliorato di 110 punti base.

L'utile per azione è aumentato del 10,6% a 2,13 franchi. Il free cash flow è aumentato da 1,9 miliardi di franchi a 3,4 miliardi, riflettendo principalmente livelli di scorte inferiori.

Per quanto riguarda, l'aggiornamento delle prospettive per l'intero anno 2023, la multinazionale sta aumentando la previsione di crescita organica delle vendite a un intervallo compreso tra il 7% e l'8%.

"Abbiamo perseguito le nostre priorità strategiche con disciplina e concentrazione in un ambiente di consumo in rapida evoluzione - ha commentato l'amministratore delegato di Nestlé Mark Schneider -. Sulla base della forte performance della prima metà dell'anno, aggiorniamo le nostre prospettive di crescita organica delle vendite per il 2023. Il consumo domestico post-Covid si è ora normalizzato, rimuovendo un freno alla crescita su alcune delle nostre categorie. I canali fuori casa continuano a registrare un forte slancio di crescita.

Per il resto dell'anno, siamo fiduciosi di offrire una combinazione positiva di volume e mix, un miglioramento del margine lordo e un aumento significativo degli investimenti di marketing. Insieme alla continua gestione e ottimizzazione del portafoglio, nonché alla continua implementazione delle nostre iniziative di sostenibilità, siamo ben posizionati per crescere e generare valore per i nostri stakeholder".

Per categoria di prodotto, Purina PetCare ha fornito il maggior contributo alla crescita organica, con un forte slancio sia per le offerte umide, sia per quelle secche. Purina One, Purina Pro Plan e Friskies hanno tutti registrato una crescita a doppia cifra. Il caffè ha registrato una crescita elevata, con sviluppi positivi delle vendite tra i marchi e una continua ripresa per i canali fuori casa. Bene anche la nutrizione infantile che ha registrato una crescita a doppia cifra, con contributi ad ampio raggio tra marchi e aree geografiche.

In crescita i prodotti lattiero-caseari hanno registrato, con una forte domanda di creme per caffè e latte fortificato a prezzi accessibili. Molto bene i dolci, con crescita a due cifre, alimentata da un forte sviluppo delle vendite per KitKat. I piatti pronti e gli aiuti in cucina hanno registrato una crescita a una cifra media, guidati da Maggi. Nestlé Health Science ha registrato una leggera crescita. Nonostante le difficoltà di Perrier, Nestlé Waters l'acqua ha registrato una crescita grazie alle ottime performance di S.Pellegrino e Acqua Panna.

Per canale, la crescita organica delle vendite al dettaglio è rimasta all'8,0%. Le vendite e-commerce sono cresciute del 13,5%, raggiungendo il 16,7% delle vendite totali del gruppo. La crescita organica dei canali fuori casa è stata del 17,1%.