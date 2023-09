Accor Orient Express vola a Barcellona in scia all'italiana Bluegame

È stato svelato durante la conferenza stampa di Sanlorenzo, a Cannes, l'accordo sottoscritto tra Bluegame, il segmento del cantiere di Ameglia (La Spezia) dedicato alle barche sotto i 24 metri e la francese Accor Orient Express. Una notizia tenuta segreta per mesi e che adesso ha portato il cantiere spezzino a essere team partner dei francesi di Coppa America, foraggiati da un grande gruppo turistico (ospitalità e navi da crociera), ossia Accor.

Contratto concluso, dunque, tra Bluegame e K-Chalenge LAB, società che detiene il team francese Orient Express Racing Team, challenger anch’esso della 37a edizione della Coppa America, con il suo marchio Orient Express title partner dello sfidante ufficiale francese, che sarà quindi noto come Orient Express Team. A fare da "spalla" alla barca principale, come prevede il nuovo regolamento, sarà appunto il velocissimo Bleugame BGM Hsv, che sta per Hydrogen support vessel, chase boat da 50 nodi (100 chilometri orari) su foil che affiancherà anche un altro equipaggio, questa volta statunitense, ossia American Magic, challenger alla 37a edizione di Coppa America del 2024, nella acque di fronte a Barcellona.

Il nuovo simbolo dell’impegno di Bluegame e Sanlorenzo in termini di sostenibilità è un indubbio riconoscimento della credibilità tecnologica di Bluegame e della leadership della casa madre Sanlorenzo nel percorso verso una nautica sempre più sostenibile. Anche perché, a dirla tutta, addirittura Bluegame poteva fare tris visto che, con il progetto Bgm-Hsv ha "bussato" alla porta di un altro team, quello italiano in gara ossia Luna Rossa di Flavio Bertelli, anch'esso sfidante all'America's Cup a Barcellona. Bertelli, però, ha declinato l'invito dichiarando che preferisce fare da sola. Restano i due challenge Usa e Francia che, da soli, bastano a corroborare l'immagine di Bluegame come vero e proprio marchio made in Italy pronto alla sfida americana.

A partire dall’esperienza del progetto BGH – HSV ad oggi la massima espressione possibile della tecnologia sostenibile a bordo di un’imbarcazione, prende forma il progetto del multiscafo BGM65HH (hydrogen-hybrid), il cui varo è previsto nel 2026 e che permetterà di navigare a zero emissioni per 80 miglia. Per quanto riguarda i francesi, K-Challenge, ora Orient Express Team, ha lavorato per mesi per garantire che la Francia, nazione riconosciuta come esperta nel campo della vela agonistica, tornasse in Coppa da protagonista.

"In linea con i nostri impegni globali verso l'eco-responsabilità, Accor sta portando avanti le sue ambizioni di diventare un partner chiave nella promozione dell'eccellenza e nella guida dell'innovazione, supportando al contempo i team velici francesi -ha sottolineato Sébastien Bazin, presidente e ceo di Accor-. Tutti noi di Accor siamo motivati dalla passione, dall'avventura e dallo spirito di squadra, motivo per cui la vela lega così fortemente con noi. A 172 anni, l'America's Cup è un'icona leggendaria per la sua storia e per la sua incessante ricerca dell'eccellenza, è la scelta naturale per la prima barca competitiva mai sponsorizzata da Orient Express".

Il team Orient Express sarà impegnato nei prossimi 22 mesi. A terra, la base del team a Barcellona sarà allestita e operativa dall'estate 2023. In mare, il Sailing Team si alternerà tra gli allenamenti a bordo dell'AC40 a Barcellona e le regate internazionali d'élite sul circuito SailGP contro alcuni dei migliori team del mondo. Accor Group attraverso il suo marchio ALL.Com si unirà al team francese SailGP per la fine della terza stagione e per tutta la quarta stagione.