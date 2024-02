Alito cattivo? Un caramella puo` aiutare

Per 3 italiani su 4 (74%) avere un alito profumato riveste una grande importanza. E se il miglior rimedio per rinfrescare la bocca è avere una corretta igiene orale - la pensa così il 90% degli italiani - per quasi la metà dei nostri connazionali (48%) anche mangiare una caramella può aiutare. È quanto emerso da un’indagine commissionata da Unione Italiana Food, l’associazione di categoria che rappresenta le principali aziende produttrici di caramelle, ad AstraRicerche, attraverso interviste online poste ad un campione di italiani adulti tra i 18 e i 65 anni che ha analizzato il percepito dei nostri connazionali rispetto al tema dell’alito fresco .Sono due le ragioni fondamentali per cui profumare la bocca è importante per gli italiani: in primo luogo per il senso di pulizia (63%) e poi perché ci fa sentire a nostro agio con gli altri (62%). Rinfrescare il palato fa anche sentire bene con sé stessi (39%), è una cosa piacevole (37%) e viene associato al benessere fisico e mentale (33%). Del resto, lo studio evidenzia come sentirsi a disagio in relazione all’alito è una sensazione provata da 8 italiani su 10 (83%) almeno una volta nella vita.

Le caramelle, grazie alla versatilità dei gusti presenti sul mercato, hanno un grande feeling con la freschezza. Per 8 italiani su 10 (82%) è la menta il gusto che più di tutti aiuta a rinfrescarci: è scelta soprattutto dalle giovani generazioni, in particolare dalle donne della Gen Z. "I recettori del freddo presenti in bocca, noti come recettori TRPM8, possono essere attivati da specifiche sostanze senza che sia necessario introdurre fisicamente qualcosa di freddo, afferma Giorgio Donegani, tecnologo alimentare.

In questa speciale classifica dei gusti che danno freschezza, la menta è seguita dall’eucalipto, scelto dalla metà dei nostri connazionali (50%), in particolare Baby Boomers. Oltre ai sapori più balsamici e mentolati gli italiani apprezzano quelli agrumati tipici delle caramelle al limone (27%) e quelli alle erbe (26%). Più indietro, infine, vengono citati liquirizia (16%), zenzero (13%), arancia (8%) e caffè (4%). Se andiamo a vedere le tipologie di caramelle esistenti sul mercato, scopriamo che le caramelle dure sono quelle che gli italiani accostano di più alla freschezza (38%) seguite dalle caramelle ripiene (13%), gommose (11,5%), tavolette (4%), gelée (4%), mou/toffee (2%) e lecca lecca (1,5%).

Ci sono occasioni, più di altre, in cui sentiamo il bisogno di avere un alito fresco, alcune relative al tempo libero e altre legate al lavoro. Sul gradino più alto del podio delle situazioni nelle quali per gli italiani è importante avere l’alito profumato troviamo il primo appuntamento (71,5%) seguito dai momenti di svago in compagnia (71%) e prima di un colloquio di lavoro (69%). Più dietro troviamo le riunioni in presenza (61%) e durante un lungo viaggio in macchina (49%)Il bisogno di rinfrescare la bocca è particolarmente sentito alla mattina (44,5%) e in generale in qualsiasi momento si debba uscire per incontrare altre persone (28%). Solo 1 italiano su 10 (10%) sente tale esigenza dopo pranzo e ancora meno e appena il 4% la sera prima di andare a dormire.