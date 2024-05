Convegno Ristorazione: dopo la pandemia comparto vale € 91 mld e 1,4 mln posti di lavoro

La ristorazione conferisce un valore aggiunto non solo economico e nutrizionale ma anche antropologico e sociale. Il settore ha conosciuto un significativo rilancio nel primo biennio post-pandemico, lungo la cui direzione è necessario perseverare. Se n'è discusso nel corso della prima sessione del convegno, in corso oggi alla Sala della Regina di Montecitorio, in vista della Giornata della Ristorazione, la cui seconda edizione si tiene sabato 18 maggio 2024.

A fare gli onori di casa in occasione dell'evento promosso da Fipe-Confcommercio, è stato il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, che ha osservato quanto la ricchezza della biodiversità italiana coincida con la "bontà dei prodotti" nostrani. La qualità del cibo italiano è nota in tutto il mondo e anche l'"apprezzamento" nei suoi confronti è fuori discussione, eppure "non sempre ne siamo consapevoli", ha affermato il presidente della Camera. L'altro asso nella manica che contraddistingue la cucina italiana è "l'accoglienza che trovi nei nostri ristoranti", al punto che in Italia "c'è un modo di farti sentire in famiglia che non trovi in nessun altro Paese", ha detto Fontana, sottolineando anche la tradizione culinaria che si trasmette "di padre in figlio" in modo particolarmente accentuato rispetto all'estero.

Anche il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha rimarcato l'elemento di "convivialità", quello "stare insieme" davanti alla tavola che "per gli italiani è ovvio" ma che "molti nel mondo non conoscono". Il calore umano che gli italiani trasmettono, ha osservato il ministro, ha spesso trovato nell'alimentazione uno strumento di diffusione privilegiato. In tal senso, la politica può dare il proprio contributo nel promuovere il cibo italiano in patria e all'estero e, a riguardo, Lollobrigida ha ricordato: “Abbiamo chiesto il riconoscimento della cucina italiana a patrimonio Unesco, immagino che nel 2025 avremo lo stesso titolo della cucina coreana, francese, giapponese e messicana”. Altro passaggio normativo rivendicato dal ministro sono stati la "Legge Massari" (leggi notizia EFA News), che introduce il premio "Maestro dell'arte della cucina italiana", mentre l'accordo Afidop-Fipe sulla promozione dei formaggi nella ristorazione (leggi notizia EFA News) è stato fortemente incoraggiato dal governo, al punto che - ha ricordato Lollobrigida, si era diffusa la fake news su un obbligo del formaggio a ristorante per legge.

Per il presidente della Fipe-Confcommercio Lino Enrico Stoppani, l'introduzione della Giornata della Ristorazione è un "giusto riconoscimento per un settore strategico per l'agroalimentare italiano", che lo riscatta dopo un biennio pandemico, in cui le normative straordinarie avevano fortemente penalizzato il settore, definendo le sue attività "non essenziali". Stoppani ha anche esortato a non trascurare il "ruolo del turismo" nella ristorazione e ha ricordato le iniziative a sfondo sociale lanciate assieme alla Caritas in occasione della Giornata di sabato prossimo.

Da parte sua, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha sottolineato che la ripresa post-pandemica della ristorazione ha portato il fatturato del settore a 91 miliardi di euro, dando lavoro a 1 milione e 400mila persone, "con grandi potenzialità di crescita".