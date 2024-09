G7 Agricoltura /2: Italia e Germania convergono su sviluppo Africa

In visita ieri al G7 Agricoltura a Ortigia, il ministro dell’Agricoltura tedesco Cem Özdemir si è congratulato con la presidenza italiana del vertice del G7 su un tema di primo piano durante il vertice. "Non avrebbero potuto scegliere meglio l'argomento, ovvero che l'Africa è il nostro continente vicino, quindi è importante per noi", ha commentato Özdemir. "È importante per le persone in Africa e mi piace molto che l'attenzione sia rivolta ai piccoli agricoltori, alle donne, ai giovani, perché è esattamente di questo che dobbiamo parlare".

A colloquio con i giornalisti, a margine del Forum Africa, il ministro tedesco ha dichiarato: "Credo che sia fondamentale per noi in Europa, anche per gli stati membri, sviluppare la nostra strategia per l'Africa che ora non ancora in programma. Dobbiamo parlare con i nostri colleghi in Africa, ascoltare le persone in Africa, quindi sviluppare le strategie insieme”.

Riguardo alla sovranità alimentare, Özdemir ritiene "estremamente cruciale che il mondo in cui vivremo, in cui i nostri figli cresceranno, sia definito da noi, dalle democrazie liberali, e non aspettiamo che altre forze, come la Russia, ci ricordino in quale mondo stiamo crescendo. Ecco perché", ha concluso il ministro, "il G7 è così importante ed ecco perché è anche importante che invitiamo amici da altri paesi, parliamo con loro, li ascoltiamo e sviluppiamo le nostre strategie congiunte”.

