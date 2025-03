McDonald's e Barclays finanziano l'agricoltura rigenerativa

McDonald's e Barclays hanno unito le forze per lanciare il progetto Routes to Regen, ossia "Percorsi di rigenerazione", a dimostrazione di come l'agricoltura rigenerativa possa essere finanziariamente più redditizia. Il progetto nasce sotto la bandiera della Sustainable Markets Initiative (SMI), l'organizzazione del settore privato più importante al mondo per la transizione sostenibile fondata da Re Carlo III: è sostenuto da grandi nomi del settore alimentare e delle bevande e da investitori del settore, proprio come McDonald's e l'investment bank Barclays, con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità del settore.

Il progetto, che proseguirà per tutto il 2025, si concentrerà sull'Inghilterra orientale: l'obiettivo è quello di affrontare le sfide ambientali del sistema alimentare globale, che è responsabile di circa il 30% delle emissioni di gas serra prodotte dall'uomo e rimane il principale motore della perdita di natura.

Adottando un approccio globale all'azienda agricola, il programma mira a ridurre il rischio per l'agricoltore, ad aumentare i tassi di adozione e a rendere l'agricoltura rigenerativa una scelta più praticabile e attraente per gli agricoltori. Nel corso del progetto verranno forniti e illustrati una serie di aiuti, tra cui:

sostegno finanziario: sensibilizzazione sul capitale scontato disponibile, consulenza sulla pianificazione aziendale, opportunità di fornire colture a rotazione, sementi scontate per colture di copertura e impollinatori, assicurazione contro le intemperie, consulenza per utilizzare al meglio i programmi di finanziamento pubblico;

supporto tecnico: approfondimenti su ricerca e sperimentazione, collegamenti con gli allevatori locali, assistenza per la misurazione/raccolta di dati come il campionamento del suolo a prezzi scontati;

supporto peer-to-peer: opportunità di partecipare a giornate dimostrative ed eventi di condivisione delle conoscenze.

“L'agricoltura rigenerativa ci offre un'opportunità fondamentale per garantire un futuro sostenibile a lungo termine per l'agricoltura -spiega Beth Hart, chief sustainability and social impact officer di McDonalds-. L'implementazione di pratiche rigenerative richiede una partnership reale e duratura lungo tutta la catena di approvvigionamento per sostenere e incentivare gli agricoltori ad adottare tali pratiche".

Tra gli altri grandi nomi che si sono schierati a favore del progetto, ci sono anche Lloyds Banking Group, Natwest, Aon, Tokio Marine Kiln, Lloyd's e Waitrose & Partners: l'ipotesi è che si possa utilizzare la collaborazione intersettoriale per ispirare gli agricoltori ad adottare l'agricoltura rigenerativa. Altre aziende sosterranno gli agricoltori che partecipano al progetto: tra queste ADM, British Sugar, Burgess Farms e Cranswick.

"Routes to Regenl sottolinea il ceo dello SMI Jennifer Jordan-Saifi- esemplifica la potenza della collaborazione intersettoriale. L'organizzazione è in una posizione unica per facilitare il progetto e mira a dimostrare un nuovo modello di come le industrie possono unirsi per guidare il cambiamento sostenibile su scala globale”.

Secondo lo SMI, il rischio economico e la scarsa rete di supporto impediscono agli agricoltori di passare a metodi di agricoltura rigenerativa, nonostante i benefici di tali operazioni siano stati dimostrati.

Dana Clouston, responsabile della finanza sostenibile della Business Bank Barclays, ha dichiarato: “Barclays sostiene gli agricoltori britannici da oltre 280 anni, collaborando con loro in molti periodi di cambiamento, e ora non è diverso. Il progetto Routes to Regen è un esempio dell'azione a livello di sistema necessaria in tutta la catena del valore per sostenere gli agricoltori nell'innovazione e nell'adattamento, e non vediamo l'ora di lavorare con i partner attraverso lo SMI per aiutare gli agricoltori del Regno Unito a compiere passi significativi per incorporare e scalare le pratiche rigenerative”.