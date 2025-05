Tuttofood: oltre 50mila visitatori nei primi due giorni

Nei primi due giorni di Tuttofood 2025, la prima edizione organizzata da Fiere di Parma in sinergia con gli enti fieristici di Milano e Colonia, oltre 50 mila visitatori professionali hanno conosciuto nuovi brand e prodotti, stretto accordi e partnership, partecipato a decine di incontri ed eventi agli stand nei dieci padiglioni di Rho Fiera Milano, questa settimana la capitale mondiale del food & beverage. Tuttofood ha aperto i battenti lunedì 5 maggio (leggi notizia EFA News)

"Già molto positivi i numeri registrati nei primi due giorni di Tuttofood 2025", ha commentato Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, "che, a dispetto di scioperi, tangenziali milanesi e pioggia battente, hanno confermato lo straordinario interesse che questa nostra nuova visione di fiera globale del food riscuote negli operatori della filiera agroalimentare di tutto il mondo. Del resto, fin dall’avvio del progetto", ha continuato Cellie, "la risposta del mercato è stata impressionante e ci ha consentito di raggiungere gli 80mila m² netti di superficie espositiva – quasi il doppio rispetto ai 50.000 delle edizioni precedenti – distribuiti su 150 mila m² totali” (leggi notizia EFA News).

La seconda giornata di Tuttofood è stata costellata da incontri che hanno affrontato temi di rilievo per il mondo produttivo, distributivo e del fuoricasa.. Si è aperta con il convegno Sostenibilità in azione: come rendicontare l'impegno e i risultati Esg nel settore agroalimentare promosso da Esg news che ha approfondito strumenti e best practice per misurare, rendicontare e comunicare in modo efficace l’impatto delle strategie Esg, con l’obiettivo di generare valore reale, rafforzare la trasparenza e consolidare la fiducia degli stakeholder.

Con i dati Nielsen IQ si è parlato di private label o Mdd, i prodotti a marchio del distributore, e in altri appuntamenti nell’area Cibus Link si è parlato di confronto tra dettaglio tradizionale e grande distribuzione e di retail media come opportunità per la food industry. "Food vs Drink: amici o nemici?" e "Il Mercato del Beverage nel 2030", a cura di Bartender.it, e "La Pizza da bere" gli appuntamenti dedicati al fuoricasa. Banco Alimentare, che combatte a fianco di Tuttofood nella lotta agli sprechi, ha chiuso la giornata con Il viaggio del cibo su come ridurre lo spreco e valorizzare la filiera.

Durante le prime due giornate di Tuttofood, oltre al convegno sull’intelligenza artificiale collegato all’inaugurazione, va segnalato anche l’approfondimento a cura di Circana. “L’alimentare tra incertezze e prospettive: uno sguardo sul 2024 e 2025”, in cui si è parlato dell’impatto sul settore del largo consumo delle attuali pressioni inflazionistiche e della bassa crescita dei consumi; sono state anche premiate innovazione e visione delle aziende dell’agroalimentare, eccellenze globali presenti a Rho Fiera, valorizzando chi è davvero capace di innovare nei contenuti, nelle forme e nei valori, ma con grande rispetto di quelli della tradizione e dei territori.