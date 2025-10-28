Despar/2. Quota Mdd copre 3/4 vendite grocery

Il prodotto a marchio continua a confermarsi come leva strategica di crescita ed elemento distintivo dell’offerta di Despar Italia: tra i retailer della Gdo, escludendo i discount, Despar è la terza insegna per quota della Mdd in Italia e tra quelle con la maggior crescita a livello europeo. (Fonte: Nielsen IQ Consumer Panel 2024 vs 2023), con vendite che hanno superato il miliardo di euro (Fonte: Annual Report Despar Italia 2024).

Despar Italia ha raggiunto una quota Mdd sul totale vendite grocery pari al 24,4%, superiore a quella del mercato totale Mdd in Italia (che si attesta al 23,1%) e in crescita di +0,5 punti rispetto a settembre 2024 (Fonte Nielsen, dati I+S Grocery, progressivo settembre 2025), mostrando un progresso costante in tutta la rete. La sempre maggiore fidelizzazione della clientela al prodotto a marchio è inoltre dimostrata dalla quota delle vendite a confezione che raggiunge a settembre il 27,3% (+0,7 vs settembre 2024): oggi nei carrelli dei clienti un prodotto su tre è un prodotto a marchio Despar (fonte: NielsenIQ Discover progressivo settembre 2025).

La novità principale del 2025 ha riguardato l’introduzione a livello nazionale di S-Budget, la linea convenienza pensata per garantire risparmio, senza rinunciare alla qualità. Il progetto, frutto della collaborazione tra i sei soci del consorzio Despar Italia, valorizza una best practice già attiva da anni nei punti vendita di Despar Nord in Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, trasformandola in un’iniziativa estesa all’intera rete. Il portafoglio di prodotti S-Budget conta oltre 250 referenze per la spesa quotidiana tra alimentari e non alimentari – pasta, surgelati, latticini, salumi, prodotti per la casa e la persona – capaci di garantire un risparmio medio fino al 30% sul carrello della spesa. Grazie al lavoro congiunto tra Despar Italia e i suoi soci, S-Budget è oggi presente in tutte le 17 regioni in cui l’Insegna è presente, portando l’offerta a marchio Despar a includere un assortimento completo che va dalla convenienza fino al segmento premium.

Oggi l’offerta si compone di 17 linee Mdd Despar che includono circa 4000 referenze che coprono tutte le esigenze di spesa, sviluppate grazie alla collaborazione con più di 500 fornitori di cui circa il 97% italiani. Un’architettura dell’assortimento chiara e segmentata che conferma la Mdd come fattore strategico e differenziante dell’Insegna capace di garantire qualità al giusto prezzo, fidelizzare il cliente e generare valore oltre lo scontrino. Un approccio che rende il prodotto a marchio leva continua di ricerca e innovazione sui prodotti esistenti e sui nuovi lanci. Complessivamente nel 2025 sono circa 170 i nuovi lanci di prodotto e circa 380 le referenze già esistenti su cui è stato effettuato un restyling.

Questi numeri testimoniano come sia costante l’impegno di Despar per rendere la propria offerta sempre più in linea con le esigenze in continua evoluzione del consumatore di oggi, con attenzione particolare a sviluppare nicchie di mercato, tra cui gli alimenti specializzati, in particolare l’area dei prodotti ad alto contenuto proteico, il segmento premium, a cui si aggiunge il lavoro sul filone legato all’ambito della convenienza espresso da S-Budget.

Le linee di prodotto che hanno registrato le performance migliori sono state: Passo dopo Passo, marchio dedicato alla filiera e Scelta Verde, marchio dedicato ai prodotti biologici nel mondo food ed ecologici nel non food.

Il marchio Passo dopo Passo mostra una crescita del 27% rispetto all’anno precedente sia nel comparto ortofrutta a peso imposto (+36,1% vs 2024) che nel mondo del fresco (+10,4% vs 2024). Questo è la dimostrazione di quanto la tracciabilità della filiera sia un valore sempre più importante per il consumatore finale.

Il marchio Scelta Verde mostra un tasso di crescita del +12,1% nel mondo food con crescite importanti nell’ortofrutta a peso imposto (+28,5% vs 2024) e del fresco (+10,2%). I prodotti della linea Scelta Verde crescono anche nella cura casa e cura persona mostrando un +17,2% rispetto all’anno precedente.

Sempre positive anche le performance registrate dal brand Despar Premium (+2,8% vs 2024), che da oltre quindici anni porta sugli scaffali dei punti vendita dell’Abete eccellenze gastronomiche e specialità locali offrendo un’ampia gamma di prodotti Dop e Igp con sapori unici legati ai territori di origine. Un brand che, anche quest’anno in corrispondenza del periodo natalizio, si arricchisce di alcune referenze grazie alla Special Edition 2025, l’edizione limitata di prodotti Despar Premium che include una selezione di salumi e formaggi che valorizzano il patrimonio gastronomico italiano e la maestria artigianale dei piccoli produttori locali (Fonte: NielsenIQ Discover Ytd 09/2025).

2/Segue



