Alberghi: la sfida della competitività. Domani assemblea Federalberghi

E' in programma domani, 10 dicembre 2025, alle ore 17, l’Assemblea pubblica di Confindustria Alberghi dal titolo “Alberghi: la sfida della competitività”. L'appuntamento è a Roma, presso la sede del Cnel, in viale David Lubin 2.

L’appuntamento sarà l’occasione per approfondire i principali temi legati alla competitività del settore, con interventi istituzionali e un focus dedicato ai trend del comparto alberghiero. Durante i lavori è prevista anche la presentazione dello studio del Centro Studi Confindustria, a cura di Alessandro Fontana, con i dati più aggiornati sul ruolo del turismo e dell’industria alberghiera nell’economia italiana.

Tra gli altri parteciperanno: Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Daniela Santanchè, ministro del Turismo; Renato Brunetta, presidente Cnel; Elisabetta Fabri, presidente Confindustria Alberghi; Leopoldo Destro, delegato Confindustria ai Trasporti, Logistica e Industria del Turismo; Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese – Intesa Sanpaolo.

A seguire, la cerimonia di consegna dei Premi Confindustria Alberghi 2025:

Premio Ferruccio Fabri – Miglior Albergo icona di stile. Premio Roberto Wirth – Personaggio alberghiero dell’anno. Un riconoscimento prestigioso dedicato alle eccellenze e ai protagonisti che contribuiscono ogni giorno alla qualità e alla reputazione dell’ospitalità italiana. I premi saranno consegnati dal Presidente della Giuria Gianni Letta.