Fondazione Mach premiata per gli studi innovativi in agricoltura

Il centro ricerca e innovazione della Fondazione Edmund Mach (Fem) ha ottenuto di recente importanti riconoscimenti nell'ambito di alcuni premi banditi per premiare le ricerche innovative per l'agricoltura. Dal premio della società di Orticoltura Italiana al convegno nazionale di viticoltura passando per la società di genetica agraria all'accademia dei Georgofili fino ad arrivare al premio giovani ricercatori dell’Euregio delle camere di commercio del Tirolo-Alto Adige- Trentino.

Michele Faralli, ricercatore post-dottorato che alla Fem si occupa di fisiologia vegetale e fenotipizzazione, ha vinto il premio della società di ortoflorofrutticoltura Italiana (Soi), sezione frutticoltura, per la migliore presentazione orale di giovani under 35. La ricerca con cui Faralli ha vinto il premio Soi ha mostrato come specifici cloni di Chardonnay con capacità di emissione terpenica fogliare manifestavano anche una spiccata tolleranza alle alte temperature ambientali. Faralli è anche vincitore del premio Conavi (convegno nazionale di viticoltura) come miglior presentazione poster. In questo caso la ricerca aveva l'obiettivo di caratterizzare un ampio panel di varietà di vite sia in campo che in ambiente controllato per caratteri fisiologici associabili all’adattabilità a stress ambientali. Lo studio porta alla luce una serie di tratti fisiologici innovativi in vite da poter valorizzare sia nella ottimizzazione irrigua del vigneto che nel miglioramento genetico finalizzato alla selezione di nuove varietà di vite con maggiore adattamento ai cambiamenti climatici.

Al premio giovani ricercatori dell’Euregio delle camere di commercio del Tirolo-Alto AdigeTrentino il terzo posto ex aequo è stato assegnato a Valentina Lazazzara, post-doctoral researcher della Fem, grazie alla sua ricerca sulla caratterizzazione del ruolo dei composti volatili organici prodotti da piante e da microorganismi al fine di sviluppare metodi sostenibili per il controllo delle malattie della vite come la peronospora. Lazazzara ha vinto di recente anche il premio della divisione di spettrometria di massa della società chimica Italiana come migliore presentazione orale dei giovani under 35 con uno studio sui prodotti da diverse specie di Trichoderma per il controllo della peronospora della vite.

Nelle scorse settimane un altro importante riconoscimento ha interessato il centro ricerca e innovazione Fem. La comunità scientifica ha assegnato a Valerio Pompili due importanti riconoscimenti per gli studi condotti nell'ambito del suo percorso di dottorato presso Fem sotto la supervisione del dr. Mickael Malnoy: il premio della società italiana di genetica agraria Siga 2021 per la pubblicazione "Ridotta suscettibilità al fuoco batterico nelle cultivar di mele utilizzando un sistema di editing genetico basato su Crispr / Cas9-FLP / Frt altamente efficiente" e AgroInnovation Award 2020 bandito da Image Line assieme all'accademia dei Georgofili per promuovere ricerche innovative a favore dell'agricoltura.