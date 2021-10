Accademia Agricoltura: il Nobel Riccardo Valentini inaugura anno accademico

Si inaugurerà lunedì 11 ottobre, alle ore 16 presso la Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio di Bologna, il 214° Anno Accademico dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. La cerimonia inizierà con la Relazione del Prof. Giorgio Cantelli Forti, Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura dal titolo che porrà l’attenzione su vantaggi e svantaggi dell’agricoltura nell’era della globalizzazione. Successivamente seguirà la Prolusione del Prof. Riccardo Valentini, Ordinario di Ecologia forestale presso l’Università della Tuscia e membro dell’Intergovenmental Panel on Climate Change vincitore nel 2007 del Premio Nobel per Pace, dal titolo “Il ruolo delle foreste nel raggiungimento della Carbon Neutrality del paese” che inaugurerà l'anno accademico.

La cerimonia sarà conclusa dalla consegna del “Premio Filippo Re”. I tre studi finalisti del premio vedono quest’anno finalisti gli studi di Andrea Fiorini, Phd Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali Università Cattolica del Sacro Cuore, “Combining no-till with rye cover crop mitigates nitrous emission without decreasing yield”; Livia Paleari, Phd Dipartimento di Scienze Politiche e Ambientali Università degli Studi di Milano, “May smart technologies reduce the environmental impact of nitrogen fertilization? A case of study for paddy rice”; Anna Panozzo, Phd Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente Università degli Studi di Padova, “Morphology, Phenology, Yield, and Qualiy of Durum Wheat Cultivated within Organic Olive Orchards of the Mediterranean Area”.

Il premio, sostenuto da Ilsa, alla sua seconda edizione è dedicato ad articoli, studi e pubblicazioni in ambito agronomico con focus specifico sui temi di Economia, Ambiente, Territorio, Società ed è aperto ad autori under 40 che hanno redatto articoli o pubblicazioni scientifiche, editi da Testate registrate o Annali di Accademie, durante l’anno 2020. Nato dalla collaborazione tra Accademia Nazionale di Agricoltura e Image Line, il premio ha l’intenzione di promuovere la costante evoluzione del ruolo dell’agricoltura per il Paese e diffondere una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza delle interazioni di questo settore con le dinamiche economiche, sociali, ambientali e territoriali.