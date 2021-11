Parità di genere: la lotta agli stereotipi rimane il primo obiettivo

A poche settimane dalla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, Mars in Italia condivide e contestualizza i risultati dello studio internazionale #HereToBeHeard, iniziativa che ha raccolto in 88 paesi in tutto il mondo le risposte di 10.319 donne a un’unica domanda: che cosa dovrebbe cambiare nella società affinché sempre più donne realizzino il loro pieno potenziale?

Storie personali, esperienze, prospettive e richieste al mondo pubblico e privato, condivise da donne tra i 18 e gli oltre 65 anni. Donne di ogni etnia, religione e orientamento politico, raccolte nel momento in cui la pandemia da Covid-19 ha spiegato i suoi effetti più evidenti, soprattutto sulla forza lavoro femminile. Il risultato è un rapporto, realizzato con l’Oxford University Saïd Business School’s Future of Marketing Initiative. Sulla base dei risultati chiave dello studio, Bsr, in collaborazione con gli esperti di genere di The Unstereotype Alliance, convocati da Un Women, Care, e il Geena Davis Institute on Gender in the Media, ha identificato 8 temi menzionati più frequentemente, una roadmap per innescare un cambiamento positivo e duraturo: lotta agli stereotipi di genere (80%); pari opportunità di carriera (79%); più potere decisionale (65%); sostegno alla genitorialità (30%); maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata (26%); parità di investimenti formativi (24%); benessere mentale e fisico (19%); lotta a qualsiasi forma di violenza o molestia (15%).

In futuro, Mars farà leva sulle informazioni raccolte dalla campagna di #HereToBeHeard per dare vita a nuove politiche e azioni che confluiranno nella piattaforma Mars Full Potential, lanciata nel 2020. "L’azienda ha intrapreso da tempo un percorso fatto di azioni concrete per sostenere diversità e inclusione. Il sostegno alle donne è pertanto da inquadrarsi sotto questa luce, così come l’obiettivo di pari presenza di uomini e donne anche nei comitati direttivi: notevoli su questo i progressi a livello mondo, con un dato internazionale che traccia + 7% di team equamente rappresentati rispetto allo scorso anno (dal 43% al 50%)", comunica una nota stampa.

Cristiana Milanesi, direttore People & Organization Mars Sud Europa: "In Mars è normale promuovere una donna meritevole, anche se eventualmente in procinto di una maternità, a posizioni di vertice. E' la cultura del merito e del talento a guidare le scelte. Il nostro ruolo è assicurarci che questo merito trovi il giusto sostegno".