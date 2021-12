Il cibo del futuro va in scena all'Università di Pisa

Onde sonore che misurano i polifenoli nel vino, spettroscopia laser per il controllo qualità, superfood che nascono dagli scarti, packaging intelligenti, fiori ed erbe spontanee come cibo del futuro, questi sono alcuni dei temi in programma per “Il cantiere del cibo – work in progress: ricerca, tecnica, innovazione e cultura enogastronomica”. Il convegno internazionale, organizzato dal dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell'università di Pisa con il contributo del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, si terrà in presenza (ma sarà possibile seguire anche in streaming) presso il museo del Calcolo – cittadella Galileiana a Pisa il 2 e 3 dicembre.

Il convegno è l'occasione per parlare dello stato dell'arte della ricerca nel settore agroalimentare. L'università di Pisa, infatti, collabora costantemente con la componente accademica internazionale (università di Oxford, Barcellona, della Tessaglia, del Portogallo e il Cern di Ginevra tra le altre, dialogando tra aree culturali e competenze diverse, per valorizzare l’eccellenza agroalimentare italiana. Prodotti antichi come fiori e erbe spontanee, pane, vino e olio, che fanno parte da secoli della nostra tradizione enogastronomica, studiati con nuove tecnologie per valorizzarne appieno le proprietà nutrizionali o migliorare la coltivazione e la sostenibilità dei processi di lavorazione o di mantenimento.

Un aspetto di punta della ricerca dell'università di Pisa è rappresentato dalla nutraceutica: l’utilizzo dell’arricchimento con sostanze bioattive, anche derivanti da scarti di filiera, nella produzione di superfood, che uniscano i vantaggi dei prodotti funzionali con quelli degli alimenti nutraceutici e incrementino, la sostenibilità ambientale. Altro aspetto di tutto rilievo è quello della sostenibilità: la richiesta del mercato va verso lo sviluppo di packaging sempre più “green”, realizzati con gli scarti del prodotto stesso, l'utilizzo di sottoprodotti di lavorazione per la riduzione dei rifiuti, risparmio energetico e basso impatto sull'ambiente. Un altro tema importante è quello della sinestesia: il fenomeno sensoriale-percettivo in cui determinati stimoli evocano sensazioni di natura diversa da quella normalmente sperimentata: è possibile, ad esempio, “vedere” un suono o “sentire” un colore. Ne parlerà il professor Charles Spence e questo darà l'occasione per un esperimento di cui sarà protagonista il vino Nesos, prodotto all'Elba grazie all'immersione delle uve in mare.