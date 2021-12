Franchising: le leve strategiche per la ripartenza post Covid

La ricerca annuale sul franchising, condotta dal centro studi retail Confimprese nei settori ristorazione, abbigliamento/accessori e altro retail (casa-arredo, cura persona-beauty, giocattoli, altro) evidenzia un quadro in miglioramento, che riflette le stesse dinamiche positive riscontrate nella leggera ripresa del retail nell’ultimo trimestre, su cui comunque aleggia lo spettro del caro prezzi delle materie prime con il conseguente rialzo dell’inflazione.

I risultati dei primi 9 mesi del 2021 sugli stessi mesi del 2019 risultano differenti per la ristorazione, che ha maggiormente risentito dell’emergenza Covid rispetto agli altri due macrosettori. Il 63% della ristorazione indica un trend negativo con perdite di fatturato tra -11 e oltre -50%. La metà di retailer di abbigliamento/accessori registra perdite fino a un massimo di -20%, altro retail tra -11 e -30%.

Nei tre macrosettori è previsto un incremento del numero di punti vendita con un discreto scostamento nella ristorazione e in altro retail. La pipeline entro dicembre 2022 indica una crescita del +20% delle aperture nella ristorazione, del +17% in abbigliamento/accessori e del +13% in altro retail, per un aumento totale delle nuove aperture pari al +15 per cento. Tra le principali azioni realizzate durante la pandemia, ci sono quelle legate alla digital transformation. Il 47% ha adottato innovazioni tecnologiche e il 26% ha introdotto il click&collect/delivery. Ancora molto limitati gli investimenti in sostenibilità, indicati dal 5% del campione. In questo scenario di leggera ripresa della formula franchising, i retailer valutano con cautela, da un lato, le nuove aperture dopo 19 mesi di pandemia, ma dall’altro sentono la necessità di continuare a puntare sullo sviluppo della rete distributiva e non mancano segnali di incoraggiamento in questo senso.

Da monitorare con attenzione il trend in atto in termini di canali di vendita. Accanto all’espansione all’interno dei centri commerciali, che nel mese di settembre hanno guadagnato due punti percentuali rispetto ad agosto ma chiudono in negativo a -7%, le aziende puntano sui negozi di prossimità nelle città di provincia e zone periferiche, che hanno performance positive con un trend del +13% su settembre 2020. Tra le aziende retail che, nel corso del 2021, hanno puntato al rilancio della rete ci sono Kasanova, 101 Caffè e Burger King.