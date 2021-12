Natale 2021: un italiano su cinque ordinerà cibo a domicilio

Uber Eats presenta i risultati di una nuova ricerca, svolta in collaborazione con Nextplora, volta a indagare le abitudini degli italiani in vista delle festività natalizie del 2021. Tra i dati principali emerge che, a conferma del crescente successo del food delivery negli ultimi anni, il 20% degli italiani intervistati ha intenzione di voler provare la consegna di cibo a domicilio per il Natale 2021. Una percentuale che avanza rispetto a chi lo ha già utilizzato in passato: il 7% per la vigilia, un altro 7% per il pranzo del 25 e il 10% per le cene del 25 e del 26 dicembre. Dai dati, comunque emerge che un'importante fetta della popolazione italiana preferisce comunque cucinare personalmente per celebrare i diversi giorni delle festività.

Sempre sul tema del food delivery, in merito ai piatti preferiti da ordinare la tradizione è al primo posto: il 31% sceglierebbe portate da integrare a quelle preparate a casa e il 22% si affiderebbe addirittura a un menù di Natale completo. Interessate lo spunto di quel 6% che vorrebbe vedersi recapitare una food box con gli ingredienti principali dei piatti, per poi poterli cucinare in casa. Il 35% ammette che alleggerirebbe l’impegno della preparazione e riuscirebbe a godersi meglio i festeggiamenti, mentre il 20% che potrebbe gustare piatti che a casa solitamente non mangerebbe. Quello che trattiene maggiormente gli italiani dall’ordinare il cibo a domicilio sono la paura di perdere il piacere di cucinare (43%), di non rispettare la tradizione (32%) e di spendere troppo (22%).

Tutta la penisola si trova d’accordo sul replicare i piatti della tradizione locale per i pasti principali (+80%) e di utilizzare gli avanzi per le occasioni restanti, idea sostenuta soprattutto dai giovani tra i 18 e i 34 anni (61%). Inoltre, il 63% degli intervistati ha dichiarato di ispirarsi alle ricette tradizionali di famiglia per il menù natalizio, ma non manca anche chi prende ispirazione da libri, blog, influencer e programmi televisivi.