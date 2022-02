Zucchero, nuovo studio sugli impatti distruttivi della riforma europea del 2006

Pubblicato lo studio di Areté per la DG Agri della Commissione UE sulle strategie di adattamento nella filiera zucchero dopo l’abolizione delle quote.

Pubblicati i risultati di un nuovo studio condotto da Areté per la DG Agri della Commissione Ue, sulle strategie messe in atto nella filiera bieticolo-saccarifera europea per rispondere agli shock causati dalla riforma Pac del 2006. Da allora la filiera italiana ha conosciuto un drastico ridimensionamento, passando da 17 a 4 zuccherifici in attività nei soli anni tra il 2006 e il 2009, fino a ridursi ai soli due impianti oggi attivi, mentre nell’intera Ue il numero degli impianti scendeva da 189 a 102. Altrettanto importante la diminuzione degli occupati negli zuccherifici italiani (da 5.000 unità circa a meno di mille, oggi) e della produzione, che in Italia è passata da oltre 1,5 milioni di tonnellate nel periodo precedente alla riforma a meno di 200.000 degli ultimi anni (su un ettaraggio che passava da oltre 250.000 ha del periodo pre-riforma ai circa 30.000 ha odierni), rendendo così il Paese strutturalmente dipendente dalle importazioni proprio negli anni in cui si torna a parlare di autosufficienza alimentare e di strategie di accorciamento e “rimpatrio” delle filiere.

Per contro a livello Ue, dopo una riduzione negli anni immediatamente successivi alla riforma, l’ettarato a bietole è rimasto sostanzialmente stabile, sia pure con alcune oscillazioni (1,4/1,6 milioni di ha), e con esso anche la produzione totale di zucchero. La fine del regime delle quote ha contribuito a determinare, nella prima campagna di piena attuazione (2017/18), una produzione eccezionalmente elevata di zucchero nell’Unione, che unita anche alla concomitante situazione di surplus produttivo a livello globale si è tradotta in una prolungata depressione del prezzo dello zucchero sul mercato Ue.

Il prezzo medio dello zucchero bianco, a partire da gennaio 2018, si è mantenuto costantemente sotto il prezzo di riferimento (404,40 €/ton), toccando un minimo di 312 € a gennaio 2019, per riportarsi sopra i 400€/ton solo nel luglio 2021. A queste condizioni, senza il sostegno accoppiato alla bietola (passato da 433 a 741 €/ha nelle ultime tre campagne) i bieticoltori italiani avrebbero avuto margini lordi per ettaro negativi.

Guardando all’Italia, lo studio evidenzia in modo chiaro lo svantaggio competitivo del settore rispetto ai produttori esteri, legato a rese per ettaro e polarizzazione delle bietole ancora nettamente inferiori alla media Ue (principalmente a causa di fattori climatici), ed alla necessità di avere zuccherifici ad alta capacità di lavorazione. Sono anche queste le ragioni che unite alla prolungata depressione del prezzo dello zucchero (e quindi delle bietole) hanno gravemente deteriorato la profittabilità per gli operatori della filiera. Quanto alla fase industriale, l’Italia è l’unico tra i paesi analizzati (Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Spagna) in cui il prezzo dello zucchero, nel periodo di maggiore depressione (2018/19), non riusciva a coprire neppure i costi variabili di trasformazione delle bietole.