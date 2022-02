Snack: i trend emergenti a livello globale

Mondelēz International ha annunciato il lancio del suo terzo report annuale State of Snacking, uno studio globale che, di anno in anno, esamina come i consumatori prendono decisioni riguardo lo snacking. Il report di quest'anno conferma inoltre che i consumatori preferiscono fare spuntini come abitudine alimentare rispetto al pasto tradizionale (il 64%, in aumento del 5% dai primi risultati nel 2019). La tendenza a preferire lo snacking si accentua tra le giovani generazioni, con il 75% della generazione Z che sostituisce almeno un pasto al giorno con uno snack.

Lo State of Snacking Report 2021, sviluppato in collaborazione con The Harris Poll, rivela che quasi l'85% dei consumatori mangia almeno uno snack al giorno per gratificazione; l’88% sostiene che una dieta equilibrata possa includere un pò di indulgenza e il 74% afferma che non può immaginare un mondo senza cioccolato. L'85% dei consumatori in tutto il mondo vuole acquistare snack da aziende che compensano la loro impronta ambientale e più della metà delle persone ha dichiarato che i social media sono stati fonti di ispirazione per provare un nuovo snack nel corso dell’ultimo anno.

I consumatori stanno sperimentando anche nuovi canali per acquistare snack, più della metà riferisce di aver acquistato snack usando almeno tre canali non tradizionali o emergenti nell'ultimo anno (53%). Questi canali includono le app di consegna, gli ordini online per il ritiro in-store e i siti web direct-to-consumer. La maggioranza degli intervistati si aspetta di poter comprare gli snack che vuole quando vuole (80%), usando il canale che preferisce (74%). Questa tendenza è particolarmente forte in Asia e America Latina. Infine, gli acquirenti sono sempre più consapevoli e più in contatto con i loro valori. Stanno facendo sforzi per conoscere meglio i marchi o le aziende da cui acquistano e stanno diventando più attenti sulla sostenibilità degli snack che scelgono. La riduzione dei rifiuti è in cima alle loro priorità, i consumatori affermano che l'impatto ambientale numero uno sulle loro scelte alimentari è la disponibilità di imballaggi a basso spreco (78%).

In allegato il report integrale "State of Snacking".