Gli italiani e l’acqua pubblica

Da una survey nazionale somministrata a un campione di 1.000 cittadini italiani, realizzata dall’osservatorio della community Valore Acqua per l’Italia di The European House – Ambrosetti, sono emersi 8 paradossi sulla percezione che i cittadini hanno dell'acqua.

Una risorsa tanto fondamentale quanto poco conosciuta. È questa la sintesi del rapporto tra i cittadini italiani e l’acqua, un bene prezioso, ma sempre più a rischio in un Paese come il nostro, il secondo più idrovoro d’Europa, in cui il 21% del territorio è a rischio desertificazione, ma che tuttavia si candida ad ospitare nel 2024 il X Water Forum, il più grande evento mondiale sull’acqua. Da una survey nazionale, presentata oggi 23 febbraio 2022, durante la conferenza stampa "Gli italiani e l'acqua" presso la “Centrale dell’Acqua” di Milano, sono emersi ben 8 paradossi sulla percezione dei cittadini sulla risorsa acqua. L'indagine è stata realizzata su un campione di 1.000 cittadini italiani rappresentativi dell’universo nazionale per macro-area geografica, genere ed età dei rispondenti, dall’osservatorio della community Valore Acqua per l’Italia di The European House – Ambrosetti.

All'evento di presentazione sono intervenuti: Benedetta Brioschi, responsabile scenario Food&Retail&Sustainability, The European House – Ambrosetti con l'introduzione e la presentazione della terza edizione della community Valore Acqua per l'Italia. Ha proseguito Luca Mercalli, presidente società metereologica italiana con un'intervento dal titolo "Il clima che verrà e l’acqua". Infine Valerio De Molli, managing Partner & Ceo, The European House – Ambrosetti ha illustrato gli otto paradossi sulla percezione dei cittadini italiani verso l’acqua.

Dall’analisi è emerso che quasi 6 cittadini su 10 ritengono che l’attuale spesa in bolletta sia troppo onerosa, ma il paradosso della spesa troppo elevata mostra che l’Italia è uno dei paesi con le tariffe più basse d’Europa (2,08 Euro/m3 – dato medio nazionale), che corrisponde alla metà di quella francese (4,08 Euro/m3). Per altro, più del 90% dei cittadini non è a conoscenza del costo reale, ritenendo di pagare troppo per il servizio. L’86% dei rispondenti sovrastima la propria spesa annua e quasi 1/3 dei rispondenti pensa di pagare circa il doppio in più rispetto alla spesa reale. Considerando la media italiana, dalla survey emerge che solo il 29,3% dei cittadini beve abitualmente acqua del rubinetto, anche se si registrano rilevanti difformità tra i territori italiani con un progressivo cambio di abitudini a favore dell’acqua di rubinetto in alcune aree del Paese, a partire dal centro nord. Questo accade nonostante la qualità dell’acqua di rete sia tra le più alte in Europa.

Così rimaniamo primi al mondo per consumo di acqua in bottiglia: un dato stridente se consideriamo che 1 m3 di acqua di rete equivale a 2.000 bottiglie d’acqua da mezzo litro. Tradotto in cifre, supponendo un costo di 1 Euro a bottiglia da mezzo litro, scegliamo di spendere circa 2.000 Euro, piuttosto che 2,08 Euro. È però alta la consapevolezza della necessità di ridurre l’impatto ambientale del servizio (es. riduzione delle perdite di rete, miglioramento qualitativo della depurazione, ammodernamento della rete infrastrutturale) come dimostrato dalla survey: più della metà dei cittadini sarebbe disposta a sostenere un piccolo aumento in bolletta per rendere il servizio più efficiente e sostenibile e l’83% di questi rispondenti dichiara una disponibilità a pagare tra i 5 e gli 11 Euro in più all’anno per agevolare interventi di efficientamento e di risparmio idrico. La survey ha evidenziato come nei confronti del cambiamento climatico emerge un approccio Nimby (Not In My Back Yard): gli italiani dichiarano che il cambiamento climatico è una priorità, ma considerano il problema ancora lontano dal proprio territorio.

“Lo storico, recente inserimento della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione italiana introduce per la prima volta una visione di sviluppo sostenibile nella Costituzione, che tenga in considerazione le future generazioni e definisca con chiarezza la società che vogliamo diventare", ha affermato Valerio De Molli durante il suo intervento. "È una svolta epocale, che va nella direzione tracciata dal 2019 dalla Community Valore Acqua per l’Italia. Una filiera dell’acqua efficiente e sostenibile, infatti, deve essere in cima alle priorità italiane ed europee dei prossimi anni. La terza edizione del ‘libro bianco Valore Acqua per l’Italia’, che presenterò a Roma il prossimo 22 marzo, nell’ambito della giornata mondiale dell’acqua, analizzerà lo stato dell’arte della gestione dell’acqua in Italia e condividerà un decalogo di proposte e azioni concrete per accelerare, alla pari di altre economie, il rilancio del Paese verso modelli di produzione e consumo sostenibili”, ha concluso.

In allegato gli obiettivi della community Valore Acqua per l’Italia (Vai) e gli otto paradossi sulla percezione dei cittadini italiani verso l’acqua, resi pubblici durante l'evento di presentazione.