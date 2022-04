Accademia agricoltura ha inaugurato il 215° anno

Si è svolta nel pomeriggio di lunedì 11 aprile, presso la sala dello Stabat Mater del palazzo dell’archiginnasio di Bologna, la cerimonia d’inaugurazione del 215° anno accademico dell’accademia nazionale di agricoltura. La cerimonia è stata aperta dal prof. Giorgio Cantelli Forti, presidente dell’accademia, con la relazione “L’eccellenza delle produzioni agricole italiane e la globalizzazione”.

"E' grave che in Italia non si riesca a normare la tracciabilità d’origine dei singoli componenti dell’alimento finale indicandolo nella confezione. Nel mondo contraffazione, sofisticazione, uso improprio del brand italiano a fini commerciali sono azioni note, ai quali aggiungere l’esperienza Covid-19 e l’attuale situazione internazionale, per una profonda riflessione sulla globalizzazione e la corsa al prezzo più basso che non danno garanzie al consumatore. Oggi serve un’agricoltura integrata che tuteli ambiente, risorse idriche, suoli. Non è più sufficiente 'fare squadra' bisogna 'fare sistema' con partnership pubblico-privato che incentivino ricerca scientifica, tecnologie avanzate e biotecnologie vegetali per fornire prodotti agricoli commerciali competitivi e sani sul mercato”, ha spiegato il presidente.

Successivamente l’on. Antonio Patuelli, presidente Abi è stato nominato accademico onorario dell’accademia nazionale di agricoltura tenendo poi la sua prolusione dal titolo “Credito e Agricoltura”. “Nel 1991, prima della despecializzazione bancaria, gli impieghi all’agricoltura erano poco meno di 15 miliardi euro. A fine 2021, il 5,5% del totale dei prestiti bancari è destinato alle imprese dell’agricoltura, silvicoltura e pesca. Tale risultato assume maggior valore se consideriamo che il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca rappresenta il 2,2% del valore aggiunto complessivo della nostra economia”.

La cerimonia è terminata con l’assegnazione della terza edizione del “Premio Filippo Re”, quest’anno dedicato al rapporto tra territorio e società, che ha visto vincitore lo studio di Roberto De Vivo, Phd dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali università di Napoli “Federico II”, dal titolo “Influence of carbon fixation on the migration of greenhouse gas emission from livestock activities in Italy and the achievement of carbon neutrality”.

“L’attuale situazione di emergenza legata al conflitto tra Russia e Ucraina ha portato il tema della concimazione al centro della discussione politica. La mancanza di fertilizzanti convenzionali e l’elevato prezzo degli stessi, derivante dal costo energetico 'fuori controllo', condizionerà le scelte degli agricoltori che saranno indotti a ridurre le concimazioni e ad orientare le scelte colturali verso le colture con minore fabbisogno di nutrienti", ha detto Paolo Girelli, presidente Ilsa S.p.a nel suo intervento. "Si teme una riduzione delle produzioni agricole con conseguente aumento del prezzo dei generi alimentari. Sarà necessario sviluppare metodologie di applicazione adeguate per ridurre gli sprechi e salvaguardare l’ambiente. L’Italia si sta muovendo in questa direzione da qualche anno e la collaborazione tra mondo della ricerca e mondo dell’industria, testimoniata anche dal premio Filippo Re, ha permesso lo sviluppo di prodotti tecnologicamente molto avanzati in grado di garantire le produzioni agricole anche se applicati a bassi dosaggi".