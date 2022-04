Osservatorio Nestlé: come è cambiato il rito della prima colazione

La colazione italiana viene considerata dagli esperti fra le più salutari. Secondo la nuova indagine dell’osservatorio Nestlé, 7 intervistati su 10 fanno colazione tutte le mattine senza mai saltarla; i rimanenti 3 dichiarano di non farla mai. E sono soprattutto i giovani di 18/24 anni i meno coinvolti in questa routine.

Com’è cambiata, negli ultimi anni, la colazione in Italia? È più leggera 42%, più veloce 32% e più "a casa". La colazione ideale, infatti, si fa nella propria abitazione per il 92%, come se avessimo recuperato il desiderio, nonostante il lungo periodo di chiusura forzata, di vivere con più leggerezza i nostri spazi fisici e mentali. Sembra così essere diventata di controtendenza la colazione fatta al bar, praticata da una minoranza (8%), contro circa l’11% evidenziato da una ricerca del 2019.

Chi fa colazione in casa ama farlo in famiglia, il 65%, soprattutto per il target dai 25 ai 54 anni, mentre il 33%, rappresentato dai più giovani e dai più senior, preferisce dedicarsi a questo rito in completa solitudine. Contro il tè (22%) sovrano è ancora il caffè (68%), che con latte (39%) e biscotti (56%) costituisce ancora la colazione abituale. Caffè e latte, insieme a yogurt (39%), frutta fresca (37%) e miele (30%) sono anche gli alimenti ritenuti maggiormente adatti ad una colazione ottimale in termini di apporto nutrizionale. A questi alimenti si sono ormai aggiunti i cereali (36%), entrati a pieno diritto nelle nostre tavole, direttamente dai film americani che ci hanno mostrato per decenni un’abitudine alimentare ben radicata.

Anche se in minoranza, continuiamo ad amare il cornetto (o brioche 29%) e non perdiamo l’abitudine di spalmare il pane di marmellata (31%) ma meno di burro (10%). Il latte piace più agli uomini per il 46% che alle donne 35%, perché queste ultime preferiscono lo yogurt (42%). Ma proprio accanto al mondo del latte, si affacciano nuovi orientamenti e cioè le alternative vegetali come le bevande di soia, di riso o di avena, per l’8%, da leggersi in ogni caso come una tendenza in crescita.

Il consumo di creme spalmabili e frutta fresca risulta maggiore fra i giovani di 18/24 anni (31%) rispetto ai più adulti. I più giovani sono inoltre amanti, oltre che della frutta fresca, del tè (29%) e dei cereali (44%). Finalmente si torna a bere acqua a colazione (55%), e sorprende che siano soprattutto gli uomini (59%) rispetto alle donne, generalmente più consapevoli di una corretta idratazione, secondo un precedente studio Nestlé. Per il 74% degli italiani, il tempo dedicato alla colazione durante la settimana è tendenzialmente di 15 minuti. Durante il weekend i tempi si dilatano e il 50% prolunga questo rito facendolo durare mezz’ora. Sono i più adulti, quelli fra 55 e 64 anni, ad avere maggiormente fretta e a dedicare meno di 15 minuti alla colazione (83%).