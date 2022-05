Gli italiani e gli ospiti a tavola

Bonduelle, azienda operante nel mercato della IV gamma, ha indagato le abitudini degli italiani in cucina quando hanno ospiti a pranzo o a cena. Secondo l’indagine condotta su un campione di 2.700 persone, i nostri connazionali amano avere ospiti a casa e intrattenerli a tavola. Infatti, ben il 30% riceve gente a casa ogni settimana oppure invita persone nelle occasioni speciali, come compleanni e feste (34%). Come è facile intuire, gli ospiti più frequenti sono i parenti, nel 61% dei casi, seguiti dagli amici (37%).

Il 53% prepara un primo, spesso una pasta o un risotto, mentre il 24% preferisce offrire un secondo. In pochi si cimentano in dolci fatti in casa (15%) o offrono un semplice aperitivo (9%). Se invece l’ospite non era atteso e si presenta quando il frigorifero è vuoto, un aperitivo con quello che si ha in casa diventa l’opzione migliore (29%). In alternativa, la visita improvvisa diventa una buona scusa per ordinare da mangiare e farsi consegnare tutto a casa (12%).

Il 57% invece sfrutta la presenza di ospiti per sperimentare nuove ricette. Il 43% delle persone si sente più tranquillo con ricette già provate, per lo più perché non è abbastanza organizzato per provare nuovi piatti (46%), ha poco tempo (22%) o semplicemente è poco ispirato (22%). Fra gli ospiti più temuti ci sono sicuramente le persone che non si conoscono bene e con cui si mangia per la prima volta (42,5%). Anche fra i familiari più conosciuti, però, si può nascondere un parente dai gusti difficili da accontentare (37%) e magari pronto a criticare. Un po’ di preoccupazione anche per chi si aggiunge last minute (18%) scombinando ogni piano, o per quell’amico food blogger (9%), che vuole sperimentare gli ultimi trend e vuole scattare una foto prima di assaggiare.

Fra le diete più temute, c’è quella vegana: per il 43% degli intervistati basta un ospite vegano per entrare in difficoltà e farsi venire dubbi ai fornelli. I vegetariani invece, mettono in crisi solo il 9% grazie a una maggiore propensione alla dieta a base vegetale. Sembra anzi più complicato gestire chi le verdure non le ama affatto (22%). Fra tutti i cibi che si possono offrire ai propri ospiti, il pesce è quello considerato più complesso: ben il 55%dichiara di sentirsi in difficoltà a preparare un piatto a base di pesce. Seguono i dolci che, per il 16% delle persone, sono insidiosi, e la carne (15%) che può nascondere delle difficoltà. Fra gli errori più comuni ai fornelli, invece, c’è il dosaggio del sale (44% dei casi).