Quali sono le ricette più cliccate dagli italiani?

Avere tutto a portata di un click ha semplificato i gesti quotidiani, come la ricerca di una ricetta. È questo il nuovo obiettivo di esplorazione dell’Osservatorio Nestlé nella sua nuova indagine che prende in considerazione le ricette più cliccate e le fonti di ricerca sia attuali che prima dell’avvento dei social network.

Ebbene, i piatti più cliccati negli ultimi 12 mesi sarebbero stranamente i più semplici: il primo posto va a quelli di pasta (in ordine, alla boscaiola, con peperoni e pasta e fagioli), al secondo posto la torta di pere, al terzo posto i pancake, al quarto le crepes, al quinto posto la pizza. Al sesto posto, curiosamente, le ricette dei biscotti ma non quelli appetitosi come comunemente intendiamo, bensì i biscotti Squid Game di solo zucchero e bicarbonato, dalla serie tv coreana direttamente al forno.

Le cose si fanno più interessanti per le tendenze in forte aumento, che ci vedono soprattutto ricercare piatti più leggeri come il poke, il porridge e l’insalata di riso ma anche cocktail, in particolare il sex on the beach e il gin tonic, perché in vista dell’estate si trasgredisce di sera per potersi dedicare apiatti sani di giorno, o viceversa.

Lo studio dell’Osservatorio Nestlé conferma che il 95% degli italiani ricorre ad almeno una fonte online e il 67% utilizza almeno un social media per cercare ispirazione per le ricette. Internet con Google guida le nostre ricerche (56%), fra i social media Youtube spicca fra tutti (46%).

Per quanto riguarda le fonti da cui attingerev le ricette, i 18-24enni sono il 58% mentre i 25-34enni (49%) si affidano soprattutto a Instagram; la fascia 35-44 anni (58%) attinge soprattutto dai siti web o dai blog di appassionati di cucina. Ii 45-54enni (43%) preferiscono i tutorial su Youtube: tra gli over 55 (53%) spicca una particolare predilezione per i ricettari di famiglia, una tradizione portata avanti nel tempo anche dopo il boom di tutte le fonti online.

“La pandemia ha rivoluzionato la nostra vita, ci ha costretti a ridisegnare la giornata e abbiamo avuto più tempo adisposizione per pensare a cosa mangiare e a come prepararlo -spiega Giuseppe Fatati, presidente dell’Osservatorio Nestlé-. È esploso l’home cooking ma ci siamoaccorti che non è così semplice preparare un buon piatto e questo ci ha portati a cercare più fonti diinformazione”.