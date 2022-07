La Liguria fa i conti con le ricadute del Salone Nautico

Non ci sono solo le barche nel futuro del Salone nautico di Genova. C'è, sembra di capire, soprattutto il turismo declinato come rilancio della Liguria, anche alla luce delle opportunità offerte dal Pnrr per il territorio, con un focus su sviluppo infrastrutturale, economia del mare, energia, innovazione e, non ultima, enogastronoma. Questo, almeno, quanto venuto fuori oggi a Palazzo Ducale durante la presentazione del Forum “Think Tank Liguria 2030” realizzato da The European House-Ambrosetti in collaborazione con Regione Liguria.



L’evento, realizzato con il supporto, tra gli altri, di Confindustria Nautica ha visto gli interventi, tra gli altri, di Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie; Giovanni Toti, presidente Regione Liguria e Marco Bucci, Sindaco di Genova.

Il rapporto, che delinea progetti e strategie per un modello di sviluppo del territorio ligure che valorizzi, tra le altre, la risorsa mare “da sempre fonte di crescita economica e benessere” presenta un focus particolare riservato all’Economia del mare: nautica, turismo e portualità.

Barche e industria, però, dicevamo non sono l'unico connotato del report e della manifestazione in programma a settembre: il documento, infatti, sarà arricchito da un approfondimento sulla valenza di una manifestazione di valenza internazionale. “La Blue Economy rappresenta una grande opportunità di crescita e un modello di sviluppo per i territori -sottolinea Andrea Razeto, vice presidente di Confindustria nautica-. La filiera della nautica, la diportistica, il turismo costiero, rivestono ruoli rilevanti nell’Economia del Mare. La Liguria, in particolare, risulta fra le più importanti Regioni italiane per la nautica da diporto, sia a livello industriale, sia a livello di turismo nautico”.

D'altra parte, sottolinea l'associazione, l’impatto del Salone Nautico sul territorio, con riferimento ai soli visitatori, genera sul territorio un valore economico pari a circa 12,5 milioni di Euro: il rapporto di The European House-Ambrosetti si stima giunga a 60 milioni di Euro considerando il valore complessivo sul territorio ligure.