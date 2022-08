La decarbonizzazione, un'opportunità per i supermarket

La decarbonizzazione vista non solo come necessità ma anche come un'opportunità per i rivenditori. È questa in estrema sintesi la conclusione a cui è giunto l'ultimo report firmato Mc Kinsey dal titolo

"Decarbonizing grocery", decarbonizzare i supermercati, in parole povere. Il punto di partenza? "Creare trasparenza sulle attuali emissioni di gas serra lungo l'intera catena del valore". Ossia comunicare a prendere coscienza che vanno eliminate le emissioni in ambito 1, quelle dirette da operazioni dei rivenditori, e in ambito 2, quelle derivanti dalla generazione di elettricità e calore dei rivenditori, per poi affrontare il problema spinoso delle emissioni in ambito 3, ossia quelle provenienti da agricoltura, lavorazione degli alimenti, rifiuti e trasporto a monte, ma anche da trasporto, consumo e rifiuti a valle.

Secondo la nuova analisi le emissioni dell'ambito 1 e 2 rappresentano solo il 7% del totale, contro circa il 93% delle emissioni considerate di ambito 3, ossia al di fuori del controllo diretto dei rivenditori. "Tuttavia -sostiene l'analisi di Mc Kinsey- i rivenditori possono e devono approfittare della loro posizione unica nella catena del valore per spostare l'ago della bilancia sulla decarbonizzazione del sistema alimentare nel suo complesso, dai produttori e fornitori agli intermediari e ai consumatori".

"La decarbonizzazione completa è un'opportunità per creare un vantaggio competitivo", sostiene il report. I principali operatori del settore "la utilizzano già per accrescere le loro quote di mercato". Il cibo, dicono gli esperti, è una variabile importante in questa equazione: "ciò che le persone mangiano, come lo coltivano e il modo in cui le persone lo trasportano dai produttori ai consumatori" diventa fondamentale per combattere la battaglia.

Attualmente, infatti, il sistema alimentare è responsabile di oltre il 30% delle emissioni globali di gas serra. La decarbonizzazione, dicono gli esperti, rappresenta un'opportunità per i rivenditori di generi alimentari che possono risparmiare sui costi. Come? Ad esempio "utilizzando attrezzature più efficienti dal punto di vista energetico e differenziando le loro offerte". Nella lotta contro il cambiamento climatico, sostiene il rapporto Mc Kinsey, "i tempi sono maturi per passare dalla difesa, cioè la mitigazione del rischio, all'attacco, cioè alla "creazione di valore mirato", non solo per contribuire alla protezione del pianeta ma anche per rafforzare le attività di chi vende.

L'esperienza dimostra che il consumo di energia nei punti vendita può essere ridotto del 30% e anche del 50% modernizzando l'illuminazione, la refrigerazione, il riscaldamento, la ventilazione, l'aria condizionata e il raffreddamento. Tuttavia, sostengono gli addetti ai lavori, il risparmio energetico nei negozi è solo una delle molteplici opportunità di decarbonizzazione per i rivenditori.