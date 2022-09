Fao, fondamentali pesca e acquacoltura

Pesca e acquacoltura fondamentali per fornire cibo, nutrizione e posti di lavoro in tutto il mondo. È questo l'incipit del messaggio lanciato dal direttore generale della Fao, Qu Dongyu, che ha aperto la 35a sessione del Comitato per la Pesca (CofI35). Nonostante la dichiarazione del direttore Fao, risulta "necessario" intensificare gli sforzi per garantire che l'ulteriore sviluppo sia efficiente, inclusivo e sostenibile e riconoscere il ruolo vitale dei pescatori su piccola scala e degli allevatori. Da oggi al 9 settembre la Fao discuterà su come coltivare l'acquacoltura globale in modo sostenibile ed equo, migliorare la gestione della pesca e aumentare gli sforzi per eliminare quella illegale non dichiarata e non regolamentata e come garantire la conservazione della biodiversità in un clima che cambia.

Tra i punti in discussione anche l'attuazione del Codice di condotta per la pesca responsabile: per supportarne ulteriormente l'attuazione, il Comitato inviterà i paesi ad approvare le prime Linee guida volontarie per regolamentare il trasbordo del pesce. L'obiettivo è quello di stringere le maglie sulle scappatoie che consentono di trasferire senza autorizzazione il pesce proveniente dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata da una nave all'altra e di entrare nel mercato.

"Le nostre risorse devono essere gestite e utilizzate in modo responsabile e in modo sostenibile", spiega Qu Dongyu-. In occasione dell'Anno internazionale della pesca artigianale e dell'acquacoltura si è tenuto anche un evento per discutere del contributo fondamentale apportato dai piccoli pescatori e dagli allevatori alle comunità in tutto il mondo.



"Dobbiamo continuare ad ascoltare le loro esigenze rendendo omaggio a donne, uomini, giovani -ha detto il dg Fao-. Popoli indigeni e comunità rurali che costituiscono la spina dorsale dei sotto settori della pesca su piccola scala e dell'acquacoltura".