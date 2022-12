A Natale vince il bere premium

Birre, gin, vermouth premium, champagne e grandi rossi italiani. Gli italiani puntano a prodotti di qualità per il consumo fuori casa durante queste festività. La fotografia di questo nuovo trend è scattata da Partesa, società specializzata nei servizi per il canale horeca con oltre 8 mila referenze in portafoglio. Secondo Partesa le feste 2022, in sostanza, sanciscono il ritorno della spillatura: a farla da padrona durante i giorni di festa saranno le birre premium, a partire dalle Ipa, le India pale ale e dalle Apa, le American pale ale fino ad arrivare alle Lager Plus. Di fatto, Partesa conferma quanto già evidenziato da Assobirra sul ruolo della bionda sulle nostre tavole (vedi notizia Birra protagonista delle tavole italiane a Natale).

Con l'arrivo del freddo, secondo Partesa, si fanno largo birre più strutturate sempre di livello, da gustare da sole o in abbinamento con i piatti della stagione invernale. Accanto alle birre speciali che guidano il trend, si confermano le proposte alcol free, come la Heineken 0.0 o la Birra Moretti Zero.

D'altro canto, al di là di tutto, il report indica come intramontabile l'equazione feste uguale bollicine: in prima linea nel gradimento dei consumatori, però, resta sempre lo champagne, scelto non solo per il brindisi ma anche lungo tutto il pasto natalizio. Importanti anche le richieste per gli spumanti italiani, dai grandi nomi come Franciacorta e Trentodoc, e crescente l'attenzione per gli sparkling del Sud Italia, senza dimenticare la regione del Prosecco.

Le temperature più fredde aprono la stagione dei vini rossi con protagoniste le grandi denominazioni, come Barbaresco, Barolo, Brunello di Montalcino, Chianti e le produzioni del Sud che stanno vivendo una sorta di rinascimento.

Sul fonte degli spirits, infine, miscelazione e referenze di qualità restano i trend dominanti per aperitivi e after dinner: il gin premium continua a regnare, con una crescita doppia rispetto alla categoria liquori. Ottime le performance del vermouth premium che cresce più velocemente nella categoria aperitivo rispetto a Bitter e Vermouth. Andamento positivo anche per spirits a base Agave, nonostante la difficile reperibilità sul mercato. Nell'after dinner poi, secondo Partesa, iniziano ad affermarsi anche rhum e whisky sempre di fascia premium.