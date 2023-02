Made in Italy e ricerca scientifica: intesa tra cluster nazionali

È stato firmato questa mattina il protocollo di intesa tra il Cluster Tecnologico Nazionale dedicato al Made in Italy e quello Agrifood Nazionale, con l’obiettivo di promuovere un percorso di lavoro comune e interdisciplinare, su alcuni specifici filoni tematici delle filiere Agrifood e Made in Italy.



Al termine di un incontro tra le due delegazioni dei Cluster e con la partecipazione dei vari associati, è stata siglata la partnership strategica tra queste organizzazioni, a cui aderiscono centinaia di attori, appartenenti al mondo della ricerca, delle imprese e delle agenzie territoriali, e assieme rappresentativi di uno dei più articolati e capillari sistemi di attori del Made in Italy.



"Dagli interventi dei responsabili dei due CTN è emersa la necessità di un approccio strategico e congiunto al fine di sviluppare sinergie, costruire proposte concrete e stimolare le istituzioni sui temi di interesse", si legge in un comunicato stampa.



"Il percorso si baserà sulla collaborazione tra gli organi scientifici, per accrescere il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche nei settori del Made in Italy e dell’Agrifood - prosegue la nota -. Questa intesa dovrebbe favorire lo sviluppo di progettualità comuni e cross industrie, con il fine di determinare approcci integrati e sostenibili in ottica di economia circolare per le rispettive filiere di interesse".



Per raggiungere gli obiettivi previsti dall’accordo, CL.A.N. e MinIT si impegnano ad avviare una serie di attività, come ad esempio: costituzione di gruppi di lavoro ad hoc di alto profilo scientifico con esperti indicati da entrambi i Cluster; progetti comuni con modelli di open innovation e cross fertilization; azioni dirette a stakeholder di interesse e alle istituzioni competenti.

“Desideriamo come MinIt mettere a disposizione tutte le nostre competenze per poter costruire con CL.A.N. il necessario approccio strategico al fine di elaborare nuovi processi alimentari 2.0”, sottolinea la presidente del Cluster MinIt Silvana Pezzoli.



“In un contesto di forte incertezza come quello attuale”, commenta Mauro Fontana, Presidente del Cluster Agrifood Nazionale “è più che mai importante promuovere sinergie volte a tutelare e supportare, attraverso l'introduzione di innovazioni tecnologiche e digitali, la competitività e la crescita sostenibile del food and beverage nazionale, vera eccellenza e asset strategico dell’economia del Paese”.

Cosa sono i Cluster nazionali

Nel 2012 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in linea con le priorità fissate dal Programma Quadro dell'UE per la Ricerca e l'Innovazione Horizon2020, ha promosso la creazione e lo sviluppo di 12 Cluster Tecnologici Nazionali. Dal 2019 con Decreto Direttoriale n. 392 del 6 marzo 2019 il MIUR riconosce ai Cluster Tecnologici Nazionali il ruolo di cabina di regia e interlocutore unico nella relazione con le istituzioni nazionali ed europee in materia di ricerca e innovazione, ciascuno per il proprio settore di specializzazione (Aerospazio, Agrifood, Chimica Verde, Fabbrica intelligente, Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, Scienze della Vita, Tecnologie per gli ambienti di vita, Tecnologie per le Smart Communities, Patrimonio Culturale, Design, creatività e Made in Italy, Economia del Mare, Energia).

I Cluster Nazionali rappresentano strumenti strategici per attivare le eccellenze italiane nella ricerca e nell’innovazione in un’ottica di specializzazione intelligente del sistema Paese per competere in Europa e nel Mondo. L’obiettivo principale dei Cluster Nazionali è quello di creare uno stretto legame tra sistema industriale, sistema della ricerca e Istituzioni nazionali e regionali, a supporto delle linee strategiche nazionali di ricerca, di sviluppo e di formazione del capitale umano.