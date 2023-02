Tecniche di Evoluzione Assistita: un convegno all'Università di Milano

Non sono tecniche OGM e possono garantire le produzioni agricole sostenibili del futuro. Parliamo delle Tecnologie di Evoluzione Assistita, alle quali è dedicato il simposio internazionale organizzato dall’Università Statale di Milano dal titolo “Plant Biotechnology for Agriculture of the XXI Century”, giovedì 23 Febbraio (dalle ore 14 alle ore 18) e venerdì 24 Febbraio (dalle ore 9 alle ore 13) presso la sede Università Statale di Milano in via Celoria, 26.

L’evento, sostenuto da Bayer, ha ottenuto i patrocini di Regione Lombardia, SIGA- Società Italiana di Genetica Agraria ed il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In un contesto in cui l'agricoltura dovrà affrontare scommesse epocali per fornire cibo a una popolazione in crescita, garantendo nel contempo produzioni in un clima in cambiamento, la biotecnologia vegetale assicura strumenti efficaci per superare queste enormi sfide.

L’incontro si svolgerà in un contesto internazionale a cui parteciperanno illustri professori ed esperti di settore per fare insieme il punto della situazione in relazione a queste tecnologie da considerarsi come la frontiera innovativa per la produzione e la resilienza dei prodotti in agricoltura con riferimento anche alle eccellenze del nostro territorio.

È prevista la partecipazione in presenza previa registrazione. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento anche in streaming.

Link e programma completo nell’allegato.