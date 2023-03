Allarme in Gran Bretagna: un baronetto "richiamato" per Listeria

Non è solo l'Italia a soffrire per i richiami a cibi contaminati da virus e batteri. Anche la Gran Bretagna si accoda dopo che la Fsa, l'Agenzia per gli standard alimentari e la Ukhsa, l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito hanno avvertito i consumatori di non mangiare il formaggio semi-morbido Baronet: il prodotto, infatti, è stato collegato a un focolaio di Listeria che ha provocato un decesso, anche se le autorità non confermano ancora il collegamento tra i due episodi. Intanto sono stati richiamati diversi lotti di The Old Cheese Room’s Baronet, Baby Baronet e Mini Baronet.

Il richiamo dei prodotti Baronet è stato annunciato dalla Fsa all'inizio della scorsa settimana: l'agenzia sostiene che i formaggi sono contaminati da Listeria, alcuni di loro addirittura "a livelli eccezionalmente elevati". Baronet, formaggio semimorbido pastorizzato, è venduto in piccole confezioni e in confezioni da 1 chilo che possono essere vendute anche presso i banchi di gastronomia. La Fsa e l'Ukhsa non hanno confermato che la fabbrica The old cheese room nel Wiltshire dove vengono prodotti i formaggi sia stata la fonte dell'epidemia.

Attraverso la sorveglianza del sequenziamento del genoma intero dei campioni di listeriosi, Ukhsa ha identificato tre casi potenzialmente collegati all'epidemia: uno di questi potrebbe essere stata la causa di un decesso. "Il ceppo focolaio è stato trovato anche in alcuni prodotti alimentari e campioni prelevati da ambienti alimentari, tuttavia, non vi è alcuna conferma che il formaggio Baronet sia la causa di questo focolaio", aggiungono le due agenzie statali.

"A causa di questo focolaio di Listeria monocytogenes -sottolinea Tina Potter, capo della Fsa- stiamo esortando i consumatori, comprese le persone incinte e le persone con sistema immunitario indebolito, a seguire i consigli nelle notifiche di richiamo del prodotto, che elenca tutti i prodotti che possono rappresentare un rischio. Stiamo anche chiedendo alle persone di assicurarsi che i parenti anziani che possono aver acquistato gli oggetti richiamati e che sono particolarmente a rischio, siano consapevoli del richiamo e osservino il consiglio".

"La listeriosi è un'infezione rara e la maggior parte delle persone sperimenta solo sintomi lievi come dolore addominale o diarrea, che di solito passano entro pochi giorni senza la necessità di un trattamento -prosegue Richard Elson, responsabile dell'unità Incidenti e risposte all'Ukhsa-. Ma le persone con sistema immunitario indebolito, che sono in gravidanza, o sono neonati o anziani sono a maggior rischio di sviluppare sintomi gravi".