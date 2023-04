Quasi metà della popolazione mondiale vive di agroalimentare

Secondo una nuova ricerca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, nel 2019 circa 1,23 miliardi di persone erano impiegate nei sistemi agroalimentari mondiali. Dei 1,23 miliardi totali, 857 milioni lavoravano nella produzione agricola primaria, mentre 375 milioni lavoravano nei segmenti extra-agricoli dei sistemi agroalimentari. I nuovi dati, prima stima globale sistematica e documentata nel suo genere, incorporano l'uso diffuso del lavoro part-time o stagionale nel settore. Le cifre si riferiscono anche ai sistemi agroalimentari piuttosto che ai settori agricoli, riflettendo la crescente importanza delle attività extra-agricole nell'alimentazione della popolazione mondiale, attualmente 8 miliardi e in crescita.

Lo studio intitolato “Estimating Global and Country Level Employment in Agrifood Systems” (Stima dell'occupazione a livello globale e nazionale nei sistemi agroalimentari) è stato pubblicato come documento di lavoro dalla Divisione Statistica della FAO. Assieme a un gruppo di autori della Fao, hanno realizzato la ricerca studiosi come Kate Schneider, della Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University; Ramya Ambikapathi, del Department of Global Development della Cornell University, e Paul Winters, del Keough Scuola di affari globali, Università di Notre Dame.

Il maggior numero di occupati nei sistemi agroalimentari vive in Asia (793 milioni), seguito da quasi 290 milioni in Africa. La maggior parte della popolazione economicamente attiva nei paesi a basso reddito, in particolare in Africa, aveva almeno un lavoro o un'attività nei sistemi agroalimentari. Includendo le attività commerciali e di trasporto rilevanti, il 62% dell'occupazione in Africa è dipende dau sistemi agroalimentari, rispetto al 40% in Asia e al 23% nelle Americhe. La quota di occupazione del sistema agroalimentare sul totale degli occupati non direttamente nei settori agricoli va dall'8% in Europa al 14% in Africa.

Nella maggior parte dei paesi per i quali sono disponibili i dati di RuLIS, i giovani, definiti come persone di età compresa tra 15 e 35 anni, costituiscono circa la metà di tutti i lavoratori del sistema agroalimentare e la loro quota è solitamente più elevata nella trasformazione e nei servizi alimentari. Dei 3,83 miliardi di persone che dipendono dai sistemi agroalimentari per il proprio sostentamento, 2,36 miliardi vivono in Asia e 940 milioni in Africa.

Il primo anno della pandemia di COVID-19 ha portato a una riduzione del 6,8% del numero di occupati nei sistemi agroalimentari. L'impatto del COVID-19 è stato maggiore in America Latina, dove l'occupazione è diminuita del 18,8%.