Burger vegani e carne sintetica: 1 italiano su 10 li confonde

Oltre 1 italiano su 2 li acquista con regolarità (il 25% di chi non li ha mai provati dichiara che lo farà) e registrano, tassi di crescita continua (nel 2022, +2,8% a volume). Sono i prodotti a base vegetale sostitutivi dei prodotti di carne (dei quali utilizzano secondo alcuni indebitamente anche nomi assonanti, dei gelati, bevande, dessert.

Secondo un'indagine AstraRicerche e Unione Italiana Food, il 75,5% di chi già conosce questi prodotti sa esattamente di cosa sono fatti (con punte dell'80% tra i consumatori abituali e nelle fasce d'età più adulta) e solo l'1,4% dichiara di non saperlo (il restante 23,1% dimostra di avere una conoscenza parziale di questi prodotti). Il merito? E' anche di etichette chiare, comprensibili e veritiere, a cui 9 consumatori abituali su 10 (8 su 10 per i consumatori in generale) prestano particolare attenzione, dimostrando di sapere esattamente quello che mangiano.

Partiamo dai numeri: nel 2022, a fronte di un aumento complessivo delle confezioni vendute pari a quasi a 3 punti percentuali, spiccano gli incrementi a volume a 2 cifre di burger e piatti pronti (gastronomia & salumi + 11,7%); il +2,6% messo a segno da gelati e dessert e la tenuta delle bevande vegetali (+0,4%).

Fra gli italiani che conoscono i plant-based, 2 su 3 li consuma abitualmente e 1 su 4 li ha introdotti nel proprio regime alimentare su base settimanale. Solo 2 su 10 non li hanno mai consumati. Tra chi li conosce è alto il livello di consapevolezza sulla composizione di questi prodotti, grazie in primis al fatto che il 79,3% legge le etichette (percentuale che sale fino al 92% presso i consumatori più fedeli). Per i consumatori di plant-based, le etichette risultano 'esplicite e chiare' per l'80,9%; 'facili da leggere e comprensibili' per il 78,3%; 'veritiere e non fuorvianti' per il 79,6%. Solo il 6% considera le attuali denominazioni dei prodotti a base vegetali poco chiare.

Solo il 4,7% degli intervistati non ha mai sentito parlare dei burger vegetali. E solo 1 persona su 10 (13,6%) tra chi conosce i burger vegetali e la carne sintetica nutre ancora l'errata convinzione che questi prodotti possano essere la stessa cosa. Per un esiguo 6% sarebbero addirittura 'realizzati in laboratorio'.

9 italiani su 10 conoscono le bevande a base vegetale e tra questi almeno 1 su 2 le consuma abitualmente (50,4%). Le scelgono soprattutto a colazione (65,8%) e merenda (25,7%). I motivi del loro successo sono legati alla dieta (41,7%), ma anche alla voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e alla curiosità (35%).