Tendenze: come evolveranno i consumi della carne di pollo?

I consumatori attenti al clima e ai cambiamenti climatici in futuro sceglieranno il pollo? Se lo chiedono i grandi gruppi industriali (e non solo loro) che hanno a che fare con il settore, visto che ormai fiducia, tracciabilità ed educazione sono i fattori che contribuiscono a soddisfare i valori della sostenibilità. In sostanza, dicono, con le preoccupazioni dei consumatori per la sostenibilità ai massimi storici, i rivenditori e i servizi di ristorazione si stanno preparando per l'alba del climavore, la nuova scienza che esplora i legami tra cibo e crisi climatica. Questa nuova categoria di consumatori sceglierà il pollo, si chiedono gli addetti ai lavori?

"Un seguace del climavore è una persona che fa una scelta alimentare specifica in base all'impatto climatico", spiega Corey Chafin, partner, consumer and retail di Kearney, multinazionale statunitense di consulenza strategica. Un climavore, per esempio, è una persona che sceglie il pollo rispetto alla carne, non necessariamente per il gusto, ma perché il pollo è generalmente percepito come un alimento a minore impatto ambientale. "È una persona che fondamentalmente fa una scelta alimentare basata sull'impatto climatico che ha quella scelta alimentare", sottolinea Chafin.

Questa nuova realtà, e le conseguenze economiche che ne conseguono, sarà al centro del Chicken marketing summit 2023 che si terrà all'Hotel Effie Sandestin di Miramar Beach, Florida, da lunedì 31 luglio a mercoledì 2 agosto 2023. Il Chicken marketing summit esplora le questioni e le tendenze del marketing alimentare e i modelli di consumo e il comportamento di acquisto dei consumatori di pollo.

Una delle cose più importanti che le aziende produttrici di pollo possono fare per entrare in contatto con i climavore è concentrarsi sulla creazione di un rapporto di fiducia, sottolineano Chafin ed Erika Stewart, consulente per i consumatori e la vendita al dettaglio di Kearney." Penso che ci siano molte opportunità -sottolinea Stewart-. Il climavore si collega a questo bisogno di educazione su come stiamo effettivamente risolvendo le cose. Penso che ci troviamo in un contesto più ampio, con una maggiore richiesta di tracciabilità in generale".

I consumatori si aspettano che i produttori di pollo spingano verso risultati sostenibili. Si aspettano anche che i produttori prendano l'iniziativa quando si tratta di educazione. Inoltre, cercano un'educazione sotto forma di rinforzo positivo: vogliono, insomma, secondo gli esperti, sentirsi bene con le scelte alimentari che fanno.