Dolci: tiramisù in cima alle preferenze degli italiani

Nella Top Ten troviamo anche panettone, pandoro, colomba, ciambellone, croccante, cornetto, pastiera, zeppola e struffoli.

Dall’intramontabile tiramisù al più festivo pandoro, conoscere i dessert più amati della tradizione italiana può aiutare caffetterie e sale da tè a creare una carta dei dolci perfetta. L’Osservatorio Drink & Food di Tilby svela i trend regionali e stagionali. Creare una carta dei dolci perfetta e che accontenti tutti non è certo una sfida semplice, ma un’analisi accurata delle preferenze regionali e stagionali può facilitare gli esercenti nell’ideare una proposta coerente con i gusti dei clienti.

Zeppola a Carnevale e pastiera napoletana a Pasqua, è quanto emerge dall’Osservatorio Drink & Food di Tilby - punto cassa cloud del Gruppo Zucchetti - che mostra le principali tendenze di ricerca degli italiani, nonché il loro interesse nei confronti di alcuni specifici dessert della tradizione culinaria nazionale.

La top 10 dei dolci italiani più cercati vede in cima alla classifica l’immancabile tiramisù. Sul podio anche panettone e pandoro, seguiti dalla colomba pasquale, a sottolineare come le festività influenzino il palato dei consumatori. Al quinto posto troviamo il ciambellone, un dolce perfetto per la colazione insieme al cornetto, che si colloca in settima posizione, preceduto dal croccante. Ottava la pastiera napoletana, nona la zeppola che spopola soprattutto a Carnevale. In fondo alla lista troviamo gli struffoli. Tra i dolci più amati anche cheesecake, profiteroles e crème brûlée, che però non appartengono alla tradizione gastronomica italiana.

Per i dolci, così come per i vini, ogni regione rivendica il suo dessert tradizionale ed è quindi possibile individuare determinate tendenze legate al territorio. Se il tiramisù e la colomba sono apprezzati in tutta Italia, il panettone e il pandoro riscontrano interessi differenti: il primo piace soprattutto al Sud, mentre il secondo è maggiormente apprezzato nelle regioni settentrionali. Il croccante e la pastiera napoletana rimangono confinati quasi esclusivamente nella loro terra natìa, la Campania. Sorte analoga per gli struffoli, mentre la zeppola è apprezzata in gran parte del Meridione. I cantucci sono molto amati dai Toscani, soprattutto se accompagnati da un bicchiere di Vin Santo. Per quanto riguarda la colazione, il ciambellone sembra essere il dolce preferito in Abruzzo, Marche e Lazio, mentre per calabresi, pugliesi e campani il modo migliore per iniziare la giornata è con un cornetto.

La nostalgia delle feste si riflette anche a tavola: i dolci cercati e preferiti dagli italiani sono proprio quelli che appartengono alla tradizione. Pandoro, panettone, croccante, cantucci e struffoli sono perfetti a Natale, la pastiera napoletana e la colomba vengono apprezzate soprattutto a Pasqua; le zeppole, invece, a Carnevale e in occasione della festa del papà.