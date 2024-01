"Sano e sostenibile"? E' più rassicurante della dicitura "vegano", sembra...

Mangiare meno carne e latticini è percepito come salutare e sostenibile dal punto di vista ambientale. In compenso, il cibo etichettato come “vegano” si presenta entro certi limiti come impopolare. Ad affermarlo è uno studio, pubblicato su Journal of Environmental Psychology dai ricercatori del Wrigley Institute for Environment and Sustainability dell’Università della California del Sud.

L'indagine ha esaminato l’effetto di diverse etichette nel promuovere scelte alimentari privi di carne e latticini, su un campione rappresentativo di 7341 cittadini statunitensi. I partecipanti hanno potuto scegliere tra un cesto regalo di cibo gourmet senza carne e latticini e un altro con carne e latticini disponibile presso un vero negozio online. Sono stati assegnati in modo casuale a una delle cinque condizioni, in cui il cesto regalo di cibo gourmet senza carne e latticini era etichettato come “vegano”, “a base vegetale”, “sano”, “sostenibile” o “sano e sostenibile”.

Dieci partecipanti sono stati selezionati in modo casuale per ricevere il cesto regalo di cibo gourmet di loro scelta. Nel complesso, il cesto regalo di cibo gourmet senza carne e latticini aveva meno probabilità di essere scelto quando l’etichetta si concentrava sul suo contenuto (indicando “vegano” o “a base vegetale”) piuttosto che sui suoi benefici (indicando “sano”, “sostenibile” o entrambe le definizioni).

Nello specifico, l’etichetta “a base vegetale” ha fatto solo leggermente meglio dell’etichetta “vegano”, portando, rispettivamente, il 27% e il 20% dei partecipanti a scegliere il cesto regalo di cibo gourmet senza carne e latticini. Tuttavia, il 42% dei partecipanti ha scelto il cesto regalo di cibo gourmet senza carne e latticini quando era etichettato come “sano”, il 43% quando era etichettato “sostenibile” e il 44% quando era etichettato “sano e sostenibile”. Questo effetto di etichettatura era coerente tra i gruppi socio-demografici, ma era più forte tra i consumatori dichiarati di carne rossa. Le etichette rappresentano un intervento a basso costo per promuovere scelte alimentari sane e sostenibili.