Green Deal: le prospettive di agricoltori e industrie a confronto a Bruxelles

Nel 2019, la Commissione Europea ha lanciato il Green Deal, l’ambizioso progetto volto ad affrontare le sfide globali ambientali e sanitarie per aumentare la competitività dell’Europa attraverso una significativa riduzione dell’impatto ambientale delle azioni intraprese sia dai cittadini che dalle imprese europee. Questo piano ha visto l’attuazione di direttive, regolamenti, incentivi e strategie che influenzano la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, anche con pesanti ripercussioni economiche, che appaiono sempre più insostenibili.

Alcuni aspetti del Green Deal, tuttavia, hanno subito rallentamenti o sono stati modificati per far fronte alle emergenze degli ultimi quattro anni, come la pandemia, le interruzioni e i blocchi della catena di approvvigionamento, la guerra in Ucraina, i conflitti in Medio Oriente, le turbolenze geopolitiche, l’ascesa del protezionismo globale, delle strategie antioccidentali e dell’inflazione. Di fronte a queste sfide e a quelle che verranno, il Green Deal sembra non soddisfare più pienamente le esigenze e le aspettative dei cittadini europei, in particolare nel settore agroalimentare.

La tavola rotonda “Farm2Fork: Assessing Progress and Envisioning Tomorrow”, in programma mercoledì 10 aprile, alle ore 15:00, al Parlamento Europeo (Sala 5F385), ha l’obiettivo di fare il punto della situazione, analizzando successi e fallimenti del Green Deal nel settore agroalimentare. Di cosa ha bisogno il settore per migliorare la propria competitività, promuovere la resilienza e la sostenibilità ed evitare il rischio di insicurezza alimentare? L'evento è promosso dall'Europarlamento e da Competere.

Relatori d'eccezione condivideranno la loro esperienza riguardo all'efficacia della strategia Farm2Fork, evidenziandone sia gli aspetti positivi che quelli negativi, ed esprimendo le loro aspettative e proposte per i prossimi cinque anni. A introdurre i lavori, vi saranno: l'europarlamentare Salvatore De Meo (Ppe); Pietro Paganini Curiosity Officer di Competere.eu; Sossio Chiarego (Esperia), esperto di marketing.

In rappresentanza delle aziende e dell'associazionismo imprenditoriale è prevista la presenza di: Ulrich Adam (Spirits Europe); Andrea Bertaglio (Carni Sostenibili); Davide Brussa (Illy); Shane Brennan (Gcca), Anna Cane (Assitol); Valerio Forconi (Trane Technologies); Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (Federdoc); Horst Heitz (SMEConnect); Antoine Hoxha (Fertilizres Europe); Sara Lamonaca (Food&DrinkEu); Conor Mulvihill (Dairy Industry Ireland); Patrick Pagani (Copa Cogeca), Paolo Patruno (Clitravi); Garlich von Essen (Euroseeds).