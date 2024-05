Kilometro Verde, la vertical farm diventa "d'Elite"

Kilometro Verde, la più grande vertical farm d’Europa, fondata da Giuseppe Battagliola, imprenditore bresciano con una lunga esperienza nel panorama del settore ortofrutticolo della IV gamma, da ieri fa parte di Elite, ecosistema di Borsa Italiana-Euronext dedicato alle imprese d'eccellenza non quotate. La farm, sottolinea un comunicato ufficiale, "rappresenta una nuova frontiera dell’agricoltura sostenibile, un complesso indoor dove le colture crescono in verticale in strutture chiuse in un habitat completamente controllato, senza l’impiego di fitofarmaci". Totalmente automatizzata, si basa sulla coltura idroponica, che fa leva su valori quali sostenibilità, salvaguardia dell’ambiente, etica e salubrità. Elemento distintivo è la possibilità di coltivare in qualsiasi area, sia essa inadatta alla coltivazione tradizionale, adiacente alle aree urbane, o un’area dismessa e abbandonata da recuperare.

La Vertical Farm di Verolanuova in provincia di Brescia è il sito produttivo di un nuovo prodotto, "Petali, l’insalata che non c’era", una linea esclusiva di insalata, dalla croccantezza, durata e gusto superiori alla media, pronta al consumo. Nasce da un seme non trattato, e da un processo controllato in tutte le sue variabili. Per sua natura questa tipologia di prodotto non necessita di lavaggio, e quindi la foglia non subisce i conseguenti danni meccanici che ne deriverebbero. Il confezionamento è immediato, subito dopo il taglio, così il prodotto rimane fresco e buono per più tempo, migliorando la durata sullo scaffale.

"Dopo l’avvio della nostra produzione nella Vertical Farm a fine 2023 -sottolinea Battagliola-, siamo ora pronti per un ulteriore grande passo in avanti. Con l’inizio del percorso in Elite vogliamo guardare ancora oltre, rafforzare il nostro networking, aprirci all’internazionalizzazione e studiare e analizzare nuovi strumenti finanziari e percorsi di sviluppo”.

Elite, lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. La mission è supportare le aziende nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking. Con l’ingresso di Kilometro Verde, questa continua ad espandere il proprio network, superando le 1.400 società in Italia e le 2.250 a livello internazionale. Kilometro Verde è una startup innovativa che opera nell’ambito del Vertical Farming fondata nel 2021 a Manerbio (BS). Il Vertical Farming è un nuovo tipo di agricoltura indoor: permette di coltivare riducendo il consumo d’acqua, di riportare il kilometro zero nelle aree urbane, di recuperare aree dismesse e di ridurre la filiera distributiva nel raggio massimo di 100 km, di annullare le stagionalità coltivando 365 giorni all’anno e di ottenere un prodotto di maggior qualità, incontaminato e pronto al consumo.