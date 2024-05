Alla scoperta della "nuova era di latte e derivati"

Il Brazzale Science Nutrition & Food Research Center ed il suo Direttore Scientifico Fernando Tateo, con gli auspici di Brazzale S.p.A., indicono il 20 e 21 Giugno 2024, nelle prestigiose sedi del Teatro Comunale e Castello Colleoni di Thiene (VI), un convegno di studio destinato a consolidare e rivitalizzare l’immagine culturale di latte e derivati. Titolo dell'evento è "La nuova era di latte e derivati".

Con il contributo di rappresentanti del mondo culturale, scientifico ed industriale del settore, l’evento è mirato a sensibilizzare il mondo dei consumi verso il ritorno dell’interesse scientifico e nutrizionale per il ruolo centrale del latte e suoi derivati, in un periodo caratterizzato dalla ricerca di alternative alimentari che si discostano da quelle consolidate della tradizione mediterranea ed europea. Il mondo di carboidrati, proteine e sostanze lipidiche del latte, con il corredo delle attuali conoscenze sul valore di componenti minori, si attende ancor oggi trovi espressione attraverso le migliori potenzialità di ricerca e sviluppo a livello industriale, in campo nazionale e mondiale.

Folta e illustre la lista dei relatori. Roberto Brazzale, settima generazione della famiglia fondatrice del più antico caseificio d'Italia, e presidente del Brazzale Science Center; Elisabetta Bernardi, biologa e nutrizionista, che si soffermerà sul tema “Vincere con il latte”; Piercristiano Brazzale, presidente della Federazione Mondiale del Latte (Fil-Idf), terrà la relazione plenaria su "Condizioni da attuare e programmi da definire per la creazione di una nuova era di latte e derivati"; Ivana Gandolfi, R&D – Scientific area, BU Parmalat S.p.A, Lactalis Italy, la cui relazione sarà sul tema “Il ruolo del latte ed i suoi derivati in una dieta salutare e sostenibile”; Tommaso Maggiore, dell' Università degli Studi di Milano“, parlerà di Attualità e prospettive dell’allevamento bovino da latte in Val Padana (viste dall’agronomo)”; Luigi Mariani, dell'Università degli Studi di Brescia parlerà de“La filiera cerealicolo-zootecnica: rilevanza e sostenibilità”; Germano Mucchetti, professore Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari - Università degli Studi di Parma, si soffermerà su "Le potenzialità nutrizionali dei formaggi Dop/Igp. Sfide per un posizionamento competitivo”.

Erasmo Neviani, presidente Comitato italiano Fil-Idf (International Dairy Federation), terrà la tavola rotonda sulla “Funzione di R & D per un più incidente posizionamento nutrizionale dei derivati del latte”; Valentina Pizzamiglio, responsabile Ricerca Innovazione Competenze Sostenibilità - Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, parlerà di “La ricerca scientifica del Consorzio per il valore nutrizionale del Parmigiano Reggiano”; Marinella Vitulli, Technical and General Manager del “Food Contact Center” di Pistoia, tatterà su “Influenza del packaging sulla qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Problematica determinante per il futuro di latte e derivati sull’immagine, per il mercato, nella nutrizione”; Andrea Summer, professore Ordinario di Zootecnica Speciale all'Università degli studi di Parma, terrà la tavola rotonda su "Funzione di R & D per un più incidente posizionamento nutrizionale dei derivati del latte”.

Fernando Tateo, professore Ordinario di Food Science and Technology nell’Università degli Studi di Milano ed è membro della American Chemical Society, e Monica Bononi, professore associato e titolare del corso di Analisi Chimica degli Alimenti per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie della Ristorazione e del corso di Chimica e Tecnologia degli Aromi nell’Università degli Studi di Milano, si soffermeranno su “Gli aromi nel mondo del dairy: revisioni alla luce di un’analitica attuale”; infine Thanawat Tiensin, direttore della Divisione Produzione e Salute Animale (Nsa) presso Fao “La funzione della Fao nel sostegno ad una nuova era nel dairy”.

In allegato a questa EFA News, il programma completo del convegno.