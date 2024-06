Lazio: blitz anti-caporalato, 16 attività irregolari, 4 sospese

Carabinieri a tutto campo in una maxi-operazione anti-caporalato nella campagna laziale. Sono in tutto 16 le aziende agricole ispezionate, di cui 16 rilevate come irregolari e 4 sanzionate con la sospensione delle attività imprenditoriali per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per impiego di lavoratori in nero e clandestini, in questo caso di nazionalità indiana.

Le ispezioni hanno avuto luogo nei comuni di Fiumicino (in particolare Maccarese), Anzio (area di Lavinio), Fondi, Terracina, Pontinia, Aprilia, Viterbo, Montalto di Castro e Acquapendente. In azione gli uomini del Comando Gruppo Carabinieri per laTutela del Lavoro di Roma, coadiuvati dai commilitoni del Comando Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli e del Comando Tutela del Lavoro di Roma, dai militari dei Comandi Provinciali Carabinieri di Roma, Latina e Viterbo e con il concorso degli ispettori del lavoro dell'Ispettorato d'Area Metropolitana (Iam) di Roma e degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (Itl) di Latina e Viterbo. 90 i carabinieri coinvolti, affiancati da 30 ispettori dell'Inl.

Le 40 ispezioni hanno visto coinvolte produzioni di ortaggi e frutta (in particolare fragole, pomodori, carote, meloni, coltivazioni in serra, prodotti animali, filiere di stoccaggio di frutta), allevamenti di ovini e bufale e viticoltura. Le irregolarità sono di vario tipo: si va dalle violazioni sulla sicurezza del lavoro alle condizioni igieniche fatiscenti di alcuni container, peraltro privi di bagni, eppure utilizzati come alloggi per i braccianti. Le sanzioni pecuniarie comminate ammontano a un totale di 75mila euro, con ammende per 52 mila euro complessivi.