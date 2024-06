Proteine nella dieta mediterranea: convegno a Roma il 13 giugno

S'intitola "Proteine nella dieta mediterranea” il volume realizzato da Fondazione Istituto Danone, con la supervisione di un board scientifico di eccellenza, che verrà presentato giovedì 13 giugno, alle ore 10:30, presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati.

Il volume è tratto da una pubblicazione destinata ad un pubblico di esperti (ITEM) e tradotto in un linguaggio accessibile e assimilabile da tutti: vuole offrire le basi della conoscenza per scelte alimentari che siano rispettose del mondo attorno a noi, ma soprattutto siano utili per mantenerci in salute, riducendo il rischio di carenze e di errori che, se ripetuti, potrebbero influenzare negativamente il nostro stato di salute.

L'evento sarà anche un momento di confronto per promuovere una possibile alleanza tra il mondo scientifico e quello istituzionale, mirata a implementare la conoscenza della Dieta Mediterranea e favorirne la sua adesione. La dieta mediterranea, sottolineano gli esperti, è scientificamente avvalorata tra i migliori regimi alimentari in termini di sostenibilità per la salute e l'ambiente, e costituisce inoltre una dieta inclusiva, economica e vicina ai costumi degli italiani e alle tipicità regionali. Tutte caratteristiche che la rendono preziosa e fondamentale.

Nella prima parte dell'evento interverranno Sonia Malaspina, direttrice relazioni istituzionali, comunicazione e sostenibilità Danone Italia e Grecia, Lorenzo Morelli, presidente scientifico Fondazione istituto Danone, Ordinario di Microbiologia, direttore dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari per una filiera agro-alimentare sostenibile, Università Cattolica del Sacro Cuore; e Fabrizio Gavelli, presidente Fondazione Istituto Danone

La prima tavola rotonda sul volume "Proteine nella Dieta Mediterranea” vedrà come relatori: Daniela Martini, professore associato di Nutrizione umana al dipartimento di Scienza per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente dell'Università degli Studi di Milano; Maurizio Muscaritoli, ordinario di Medicina interna al dipartimento di Medicina traslazionale e di precisione; direttore, UOC Medicina interna e Nutrizione clinica dell'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I Sapienza, Università di Roma; presidente della Società italiana di nutrizione clinica e metabolismo (SINuC); Michele Sculati, medico, specialista in Scienza dell'alimentazione; dottore di ricerca in Sanità pubblica; professore a contratto presso l'Università degli Studi di Pavia e Milano Bicocca Master di II livello in Dietetica e nutrizione applicata-laurea magistrale in Biotecnologie mediche,membro del consiglio direttivo della Società italiana specialisti in scienza dell'alimentazione (ANSiSA); Assunta Filareto, Ingegnere ambientale, socio e membro del consiglio di amministrazione della società Life Cycle Engineering Spa; presidente Diligea S.r.l. Benefit; Elisabetta Bernardi, biologo nutrizionista, specialista in Scienza dell'alimentazione, docente del corso di perfezionamento in Nutrizione umana all'Università di Bari.

Alla seconda tavola rotonda sono previsti come relatori:

Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al ministero dell'Istruzione e del merito;

Andrea Costa, ministero della Salute, consigliere del ministro Schillaci;

Federico Eichberg, capo di Gabinetto presso il ministero delle imprese e del made in Italy;

Raffaele Borriello, capo di Gabinetto presso il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

